Shardiya Navratri 2025: राशि अनुसार चुनें कपड़े का रंग, प्रसन्न होंगी देवी मां

Lucky Color According to Zodiac Signs: इस शारदीय नवरात्रि अगर राशि अनुसार अलग-अलग रंग के कपड़े पहन लिए जाए तो सारे काम बन सकते हैं। वहीं देवी मां भी प्रसन्न होंगी। नीचे जानें कि आखिर आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए लकी रंग कौन सा है?

अगले हफ्ते से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान पूजा-पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है। बता दें कि हिंदू पाचांग के हिसाब से हर साल शारदीय नवरात्रि अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस बार की खास बात ये है कि नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि कुल 10 दिन होगी। अगर राशि के हिसाब से आप नवरात्रि भर पूजा करेंगे तो देवी मां प्रसन्न होंगी। इसके अलावा नवरात्रि में कुछ रंग हैं जो राशि अनुसार पहने जाए तो इसके कई लाभ मिल सकते हैं। नीचे विस्तार से जानें कि किस राशि के लिए कौन सा रंग शुभ होगा...

मेष राशि (Aries) मेष राशि वाले इन नवरात्रि पर अगर पहले दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो काफी शुभ होगा।

वृषभ राशि (Taurus) राशिचक्र की दूसरी और अहम राशियों में से एक वृषभ राशि के लिए इस बार की नवरात्रि खास होगी। इस राशि को नवरात्रि पर गुलाबी या फिर सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए।

मिथुन राशि (Gemini) मिथुन राशि वाले इस नवरात्रि अगर हरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो उनके लिए ये काफी शुभ होगा।

कर्क राशि (Cancer) नवरात्रि पर कर्क राशि के जातक सफेद या किसी भी हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो सही रहेगा।

सिंह राशि (Leo) राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह खास है। इस राशि के लोग नवरात्रि में पीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो उनके कई रुके हुए काम बनने लग जाएंगे।

कन्या राशि (Virgo) नवरात्रि में कन्या राशि वालों को हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हरा रंग इस राशि के लिए काफी शुभ होगा।

तुला राशि (Libra) राशिचक्र की सातवीं राशि का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। इस राशि के जातकों को नवरात्रि में सफेद और हल्के रंग के कपड़ों का चुनाव करना चाहिए।

वृश्चिक राशि (Scorpio) वृश्चिक राशि वालों को अपनी राशि के हिसाब से नवरात्रि में लाल और केसरिया रंग के कपड़े पहनने चाहिए।

धनु राशि (Sagittarius) धनु राशि के जातकों के लिए पीला रंग शुभ होगा। इस रंग के हर एक शेड्स के कपड़े पहने जा सकते हैं।

मकर राशि (Capricorn) मकर राशि वालों के लिए नीला रंग काफी शुभ होगा। नीले रंग के कपड़े पहनने से मकर राशि वालों का मन भी खुश रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius) कुंभ राशि वाले नवरात्रि में काले और नीले रंग के कपड़े का चुनाव करें। ये रंग उनकी राशि के हिसाब से परफेक्ट है।

मीन राशि (Pisces) मीन राशि वाले नवरात्रि में केसरिया, पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा।