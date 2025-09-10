शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से बाहर कर दें ये चीजें, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न

Shardiya Navtratri 2025: कुछ ही दिन में नौ दिवसीय शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ज्योतिषशास्त्र के हिसाब से नवरात्रि से कुछ ही दिन पहले ही कुछ चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए, जिससे घर में मां दुर्गा की पूजा किसी भी बाधा के बिना हो पाए।

जल्द ही शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। हिंदू पाचांग के अनुसार हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी के बीच में नवरात्रि मनाई जाती है। इस दौरान मां दुर्गा अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाती हैं। माना जाता है कि इस 9 दिनों में जिसने भी मां दुर्गा की सच्चे मन से पूजा कर ली तो समझो उसका बेड़ापार हो ही जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि को लेकर कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। आज बात करेंगे उन चीजों को लेकर जिन्हें नवरात्रि से पहले ही घर से बाहर कर देना चाहिए।

नवरात्रि से पहले हटाएं ये चीजें शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है और इस दौरान अपने घर से कई चीजों को हटा देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नवरात्रि से पहले-पहले घर के मंदिर से कोई भी टूटी हुई या फिर खराब हो चुकी तस्वीर को हटा दें। वहीं अगर घर में कोई घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी है तो उसे भी हटा दें। माना जाता है कि बंद पड़ी हुई घड़ी में सबसे ज्यादा नकारात्मक एनर्जी होती है और इससे राहु का भी प्रभाव बढ़ता है। अगर घर में कोई खराब झाड़ू भी है तो इसे भी नवरात्रि से पहले-पहले घर से बाहर कर देना चाहिए। खराब पड़ी झाड़ू से घर में वास्तु दोष लगता है और इससे बने-बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं।