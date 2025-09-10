shardiya navratri 2025 remove these items before maa durga kalash sthapana शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से बाहर कर दें ये चीजें, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाshardiya navratri 2025 remove these items before maa durga kalash sthapana

शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से बाहर कर दें ये चीजें, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न

Shardiya Navtratri 2025: कुछ ही दिन में नौ दिवसीय शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ज्योतिषशास्त्र के हिसाब से नवरात्रि से कुछ ही दिन पहले ही कुछ चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए, जिससे घर में मां दुर्गा की पूजा किसी भी बाधा के बिना हो पाए।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:56 PM
share Share
Follow Us on
शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से बाहर कर दें ये चीजें, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न

जल्द ही शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। हिंदू पाचांग के अनुसार हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी के बीच में नवरात्रि मनाई जाती है। इस दौरान मां दुर्गा अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाती हैं। माना जाता है कि इस 9 दिनों में जिसने भी मां दुर्गा की सच्चे मन से पूजा कर ली तो समझो उसका बेड़ापार हो ही जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि को लेकर कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। आज बात करेंगे उन चीजों को लेकर जिन्हें नवरात्रि से पहले ही घर से बाहर कर देना चाहिए।

नवरात्रि से पहले हटाएं ये चीजें

शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है और इस दौरान अपने घर से कई चीजों को हटा देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नवरात्रि से पहले-पहले घर के मंदिर से कोई भी टूटी हुई या फिर खराब हो चुकी तस्वीर को हटा दें। वहीं अगर घर में कोई घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी है तो उसे भी हटा दें। माना जाता है कि बंद पड़ी हुई घड़ी में सबसे ज्यादा नकारात्मक एनर्जी होती है और इससे राहु का भी प्रभाव बढ़ता है। अगर घर में कोई खराब झाड़ू भी है तो इसे भी नवरात्रि से पहले-पहले घर से बाहर कर देना चाहिए। खराब पड़ी झाड़ू से घर में वास्तु दोष लगता है और इससे बने-बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं।

सुखी पड़ी तुलसी को हटाएं

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का सबसे ज्यादा महत्व है। तुलसी की पूजा से लेकर प्रसाद में इसके पत्तों के इस्तेमाल को लेकर कई सारे नियम हैं। वहीं अमूनन ऐसा देखा जाता है कि लोग सूखी हुई तुलसी को भी गमले में लगे रहने देते हैं। घर में कभी भी सूखी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। सूखी तुलसी घर में कई सारी खराब ऊर्जा लेकर आती है। इस वजह से इसे तो कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि से पहले तो इसे किसी भी हालत में घर से हटा देना चाहिए। मान्यता है कि सुखी तुलसी को घर में रखने से भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती है। दरअसल तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक बताया जाता है और इसी वजह से इसका सही अवस्था में रहना ही शुभ माना जाता है।