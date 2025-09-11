shardiya navratri 2025 buy these things before puja for goodluck and fortune Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शुरू होने से पहले खरीदें ये चीजें, घर में होगी खुशियों की दस्तक
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्था

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शुरू होने से पहले खरीदें ये चीजें, घर में होगी खुशियों की दस्तक

Shardiya Navratri 2025: इस साल का शारदीय नवरात्रि अबसे कुछ ही दिन में शुरू होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इससे पहले ही घर में कुछ चीजों को खरीदकर रखने से मां दुर्गा की कृपा मिलती है और घर में बरकत आती है।

Garima Singh
Thu, 11 Sep 2025 02:33 PM
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शुरू होने से पहले खरीदें ये चीजें, घर में होगी खुशियों की दस्तक

आज से 11 दिन बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। इस साल 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर को है। बता दें कि हर साल शारदीय नवरात्रि अश्विन महीने में मनाई जाती है। इसी महीने के शुक्ल पक्ष में ही नवरात्रि होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि की पूजा के खास मायने हैं। साथ ही इस दौरान कई उपायों और पूजा की मदद से मां दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा नवरात्रि शुरु होने से पहले घर में साफ-साफ कर लेनी चाहिए। साथ ही कुछ खराब पड़ी चीजों को बाहर का रास्ता भी दिखा देना चाहिए। इसी के साथ नवरात्रि से पहले-पहले घर में कुछ चीजें लाकर रख देनी चाहिए।

शारदीय नवरात्रि से पहले खरीदें ये चीजें

मां दुर्गा की प्रिय चीजों को नवरात्रि से पहले खरीदकर घर में रखना शुभ माना जाता है। ज्योतिशास्त्र के अनुसार अगर इस दौरान नवग्रह यंत्र खरीदा जाए तो इसके कई लाभ मिल जाते हैं। मान्यता है कि पूरे नवरात्रि इसकी पूजा करने कुंडली में कमजोर पड़े सार ग्रह मजबूत स्थिति में आ जाते हैं और सारे दोष भी खत्म हो जाते हैं। इस यंत्र के साथ-साथ महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी सही माना जाता है।

इन चीजों से भी प्रसन्न होंगी देवी मां

मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए घर में नवरात्रि से पहले शंख खरीदकर ले आएं। घर में नवरात्रि के दौरान शंख लाना काफी शुभ होता है। इसी के साथ मां दुर्गा के श्रृंगार का सामान भी खरीद लेना चाहिए। इस दौरान ध्यान रखें की देवी मां के लिए श्रृंगार के कुल 16 सामान होने चाहिए। नवरात्रि में मां दुर्गा को इसे चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। इसके अलावा घर में मेटल से बने स्वास्तिक या फिर इसकी तस्वीर भी खरीद सकते हैं। इन चीजों को सही स्थान पर रख दें और नवरात्रि शुरु होते ही मां दुर्गा के पास रख दें। इसके अलावा मां को प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान के साथ पूजा करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)