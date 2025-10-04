sharad purnima 2025 kheer shubh muhurat hindi sharad purnima par kheer kab rakhe Sharad Purnima 2025: इस शुभ मुहूर्त में चांद की रोशनी में रखें खीर, चंद्रदेव बरसाएंगे कृपा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाsharad purnima 2025 kheer shubh muhurat hindi sharad purnima par kheer kab rakhe

Sharad Purnima 2025: इस शुभ मुहूर्त में चांद की रोशनी में रखें खीर, चंद्रदेव बरसाएंगे कृपा

Sharad Purnima Kheer Time: शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है और सोमवार के दिन पड़ने की वजह से इसका महत्व और भी खास है। जानें इस दिन कितने बजे चांद की रोशनी में खीर को रखना है? साथ ही जानिए कि अगले दिन इस खीर को कब खाना है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 09:59 AM
share Share
Follow Us on
Sharad Purnima 2025: इस शुभ मुहूर्त में चांद की रोशनी में रखें खीर, चंद्रदेव बरसाएंगे कृपा

हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से इस दिन चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है। इस दौरान खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। चंद्रमा की किरणों से रात भर रखी हुई खीर अमृत के समान हो जाती है। माना जा रहा है कि इस बार की शरद पूर्णिमा बेहद ही खास होने वाली है। दरअसल इस बार ये सोमवार के दिन पड़ने वाली है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से चंद्रदेव की खूब कृपा भी बरसेगी। बात की जाए खीर की तो इसे शुभ मुहूर्त में ही चांद के नीचे रखना शुभ होगा। नीचे जानिए शुभ मुहूर्त समेत सारी डिटेल्स...

इतने बजे रखें चांद के नीचे खीर

शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की रात 12 बजकर 23 मिनट से 7 अक्टूबर की सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक होगी। वहीं चांद की रोशनी में खीर रखने को मुहूर्त रात 10 बजकर 53 मिनट से है। हालांकि 6 अक्टूबर की शाम 5 बजकर 27 मिनट पर ही चंद्रमा का उदय हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यही वो समय है जब भद्रा खत्म होगी। इस समय खीर को बालकनी या छत पर रख दें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शक्तियां बढ़ जाती हैं वहीं सोमवार का दिन चंद्रदेव को ही समर्पित होता है। ऐसे में 6 अक्टूबर की रात चंद्रमा की शक्तियां दोगुनी हो जाएंगी।

बढ़ जाती हैं चंद्रमा की शक्तियां

बता दें कि हर महीने 15-15 दिन के लिए कृष्ण और शुक्ल पक्ष पड़ता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता जाता है और उसकी शक्तियां कम हो जाती हैं। वहीं शुक्ल पक्ष में उसकी खूबसूरती और शक्तियां अपने चरम पर होती है। चांद की रोशनी में रखी हुई खीर को अगले दिन की सुबह को खाना शुभ होता है। 7 अक्टूबर की सुबह ही आप खीर को खा सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)