Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाshani sade sati first phase duration effects and remedies

शनि की साढ़े साती का पहला चरण कितने दिन का होता है?

शनि की साढ़े साती का पहला चरण तब शुरू होता है, जब शनि जन्म राशि से बारहवें भाव में गोचर करता है। इस चरण का प्रभाव कुंडली में शनि की स्थिति और व्यक्ति की जन्म राशि पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं शनि की साढ़े साती के पहले चरण की अवधि और इसके प्रभाव

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 11:09 PM
share Share
Follow Us on
शनि की साढ़े साती का पहला चरण कितने दिन का होता है?

ज्योतिष शास्त्र में शनि की साढ़े साती को एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रह दशा माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में गहरे बदलाव ला सकती है। यह अवधि लगभग साढ़े सात साल तक चलती है और इसे तीन चरणों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक चरण ढाई साल (लगभग 912 दिन) का होता है। इस लेख में हम शनि की साढ़े साती के पहले चरण की अवधि और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे।

शनि की साढ़े साती का पहला चरण

शनि की साढ़े साती का पहला चरण तब शुरू होता है, जब शनि जन्म राशि से बारहवें भाव में गोचर करता है। यह चरण लगभग ढाई साल यानी करीब 912 दिन तक चलता है। बारहवां भाव व्यय, हानि, और आत्मनिरीक्षण से संबंधित होता है, इसलिए इस चरण में व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस चरण का प्रभाव कुंडली में शनि की स्थिति और व्यक्ति की जन्म राशि पर निर्भर करता है।

पहले चरण के प्रभाव

1. मानसिक तनाव और चिंता

पहले चरण में शनि का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस दौरान व्यक्ति को अनजानी चिंता, डर या असुरक्षा की भावना हो सकती है। सामाजिक दूरी या अकेलेपन का अनुभव भी हो सकता है। साढ़े साती के पहले चरण के प्रभाव से व्यक्ति खुद को अलग-थलग महसूस कर सकता है। इस दौरान मानसिक तनाव, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन या थकान जैसी समस्या भी परेशान कर सकती है।

2. आर्थिक चुनौतियां

बारहवां भाव खर्चों और हानि से संबंधित होता है, इसलिए इस चरण में आर्थिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। अचानक खर्चों में वृद्धि, निवेश में नुकसान या धन की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र सलाह देता है कि इस दौरान बड़े निवेश या जोखिम भरे वित्तीय फैसले लेने से बचना चाहिए।

3. वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव

शनि की साढ़े साती का पहला चरण शादीशुदा जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। इस दौरान रिश्तों में तनाव, गलतफहमियां या भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में परिजनों के साथ संवाद में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की जरूरत होती है।

4. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, इस चरण में नींद ना आने, थकान या तनाव से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। शारीरिक रूप से भी कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं या कमजोरी का अनुभव हो सकता है। स्वस्थ जीवनशैली और नियमित व्यायाम इस दौरान मददगार हो सकते हैं।

उपाय और सावधानियां

शनि की साढ़े साती के पहले चरण के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। शनिवार के दिन शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करना, काले तिल, काले वस्त्र या तेल का दान करना लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा, हनुमान चालीसा का पाठ और गरीबों की मदद करना भी शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। साढ़े साती के दौरान धैर्य और अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

डिस्क्लेमर - यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। जन्म कुंडली और ग्रह के प्रभाव संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए एक बार ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:जन्म कुंडली के पहले भाव में शुक्र ग्रह होने का क्या प्रभाव होता है?