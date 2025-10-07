प्लास्टिक बोतल में गंगाजल रखना शुभ या अशुभ? जानें रखने की सही दिशा

हिंदू धर्म में गंगाजल को सबसे पवित्र माना गया है। आम तौर पर सभी लोग घर में गंगाजल रखते हैं। हर धार्मिक काम में गंगाजल का इस्तेमाल होता है। अधिकतर लोग इसे प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं लेकिन क्या करना सही है?

हिंदू धर्म में गंगाजल का खास महत्व है। कहते हैं कि जिस घर में गंगाजल रखा होता है, वहां पर सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बता दें कि गंगाजल को पापमोचनी के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि जो लोगों के पाप मिटा दें। हालांकि इसकी पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए कई नियम भी हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। ज्यादातर लोग तीर्थ धाम जाकर गंगाजल ले आते हैं और इसे एक् प्लास्टिक की बोतल में रख देते हैं। यहां तक कि बाजार या ऑनलाइन मिलने वाले गंगाजल भी प्लास्टिक के बोतल में ही मिलते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि गंगाजल को प्लास्टिक के बोतल में रखना कितना सही है?

प्लास्टिक में सुरक्षित नहीं गंगाजल? आम तौर पर लोग गंगाजल को प्लास्टिक की बोतल में ही रखते हैं। हालांकि प्लास्टिक की वजह से गंगाजल की पवित्रता प्रभावित होती है। वहीं ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक अशुद्ध होता है। ऐसे में प्लास्टिक की बोतल में इसे रखना सही नहीं है। प्लास्टिक में अगर महीनों तक गंगाजल रख दी जाए तो इसकी शुद्धता पर असर पड़ेगा। कई तरह के केमिकल मिले होने की वजह से प्लास्टिक गर्मी में खराब होता है, जिसका असर गंगाजल पर भी पड़ेगा। ऐसे में सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गंगाजल को प्लास्टिक की बोतल में ना ही रखें तो अच्छा है।

किस चीज में रखें गंगाजल? ऐसे में सवाल ये है कि आखिर गंगाजल को किसमें रखें? इसे चांदी, पीतल या फिर तांबे में रखा जा सकता है। ये तीनों ही धातु गंगाजल के लिए पवित्र माने जाते हैं। वहीं गंगाजल को कांच की बोतल में भी रखा जा सकता है।

इस दिशा में रखना सही घर की सबसे पवित्र दिशा ईशान कोण है। उत्तर-पूर्व दिशा को ही ईशान कोण कहते हैं। इस दिशा में गंगाजल को रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही पूजा घर में भी गंगाजल को रखना सही मानते हैं।