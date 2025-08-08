sawan purnima donation deep daan in shiv temple benefits sawan purnima par shiv mandir me deepdaan ke fayde सावन पूर्णिमा 2025: पूरे सावन नहीं कर पाएं पूजा? शिव मंदिर जाकर बस कर लें ये छोटा सा काम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाsawan purnima donation deep daan in shiv temple benefits sawan purnima par shiv mandir me deepdaan ke fayde

सावन पूर्णिमा 2025: पूरे सावन नहीं कर पाएं पूजा? शिव मंदिर जाकर बस कर लें ये छोटा सा काम

Sawan Purnima Donation: हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस दिन कुछ चीजों के दान से जिंदगी में खुशहाली आती है। वहीं अगर आप पूरे सावन पूजा नहीं कर पाए हैं तो सावन के आखिरी दिन शिव मंदिर जाकर आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 08:58 AM
share Share
Follow Us on
सावन पूर्णिमा 2025: पूरे सावन नहीं कर पाएं पूजा? शिव मंदिर जाकर बस कर लें ये छोटा सा काम

Sawan Purnima 2025: सनातन धर्म में सावन पूर्णिमा के दिन को काफी खास माना जाता है। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और विधि विधान के साथ पूजा करने से मांगी गई इच्छा जल्दी पूरी होती है। बता दें कि पूरे साल भर में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है लेकिन सावन वाली पूर्णिमा का अपना खास महत्व होता है। ऐसे में आज और कल का दिल सबसे खास होने वाला है। सावन पूर्णिमा की शुरुआत आज से ही है। ऐसे में व्रत आज ही रखना है और स्नान-दान-पुण्य से जुड़ा काम कल यानी 9 अगस्त को किया जाएगा। कल से सावन खत्म होने वाला है और अगर आप पूरे सावन ना व्रत रख पाएं हैं और ना ही शिव पूजा की है तो कल वाला दिन आपके लिए सबसे जरूरी है।

शिव मंदिर जाकर करें ये काम

सावन शिवजी का सबसे प्रिय महीना है और कहते हैं कि इस महीने में अगर उनसे कुछ मांगा जाए तो वो जरूर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शिवजी की कृपा आप पर भी बरसे तो कल घर के आसपास बने शिव मंदिर जरूर जाएं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाकर आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। मंदिर जाकर सच्चे मन से दीप जलाएं। आप चाहे तो आसपास की नदी में भी दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिंदगी से सारी टेंशन छूमंतर हो जाएगी। साथ ही अगर आप पर कोई कर्जा है तो उससे भी धीरे-धीरे छुटकारा मिल जाएगा।

सावन पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान

चाहे तो आप दीप जलाकर ही घर वापस आ जाएं लेकिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है सावन पूर्णिमा पर क्या-क्या चीजें दी जा सकती हैं। कहते हैं कि सावन पूर्णिमा पर किया जाने वाला दान सबसे बड़े पुण्य में आता है। सावन पूर्णिमा पर आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इस दिन तिल और कपड़ों का दान करना भी शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)