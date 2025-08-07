sawan purnima 2025 bring these things to your home for good luck सावन पूर्णिमा पर घर ले आएं ये चीजें, सालों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाsawan purnima 2025 bring these things to your home for good luck

सावन पूर्णिमा पर घर ले आएं ये चीजें, सालों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग

Sawan Purnima 2025: सावन पूर्णिमा पर इस साल खास संयोग बन रहे हैं। इस साल की सावन पूर्णिमा कई मायनों में खास होने वाली है। ऐसे में इस दिन अगर आप घर पर कुछ खास चीजें ले आएंगे तो जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:31 AM
share Share
Follow Us on
सावन पूर्णिमा पर घर ले आएं ये चीजें, सालों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग

सावन पूर्णिमा का खास महत्व होता है। 9 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो रहा है। इस साल सावन पूर्णिमा की शुरुआत 8 अगस्त से हो जाएगी लेकिन स्नान और दान-पुण्य का काम अगले दिन यानी कि 9 अगस्त को पूरा किया जाएगा। बता दें कि हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा के दिन को काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस चीज दान करने से खूब लाभ मिलते हैं। वहीं इस दिन घर पर कुछ चीजों को लाने से बरकत आती है। चलिए जानते हैं कि आखिर सावन पूर्णिमा पर इस बार कौन से संयोग बन रहे हैं और इस दिन हमें घर में कौन सी चीजें लानी चाहिए?

सावन पूर्णिमा पर बनेगा दुर्लभ संयोग

बता दें कि सावन पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन का त्योहार है। हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इसी दिन कई ऐसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं जोकि सालों बाद होंगे। इस दिन शोभन योग के साथ सौभाग्य योग बन रहा है। इसी सेम दिन पर ही श्रवण नक्षत्र का भी योग बनेगा। ऐसा दुर्लभ योग आज से लगभग 95 साल पहले बना था। ऐसे में सावन पूर्णिमा का दिन बहुत मायनों में खास होगा।

सावन पूर्णिमा पर घर ले आएं ये चीजें

सावन पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ चीजों को घर लाने से धन-धान्य की कमी नहीं रहती है। सावन पूर्णिमा पर आप एकाक्षी नारियल ले आएं। साथ ही आप घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान भी बना सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर किसी धातु से बना स्वास्तिक का निशान भी टांग सकते हैं। इस दिन घर की महिलाओं को नए कपड़े खरीदकर दें। ऐसा करने से घर की रौनक हमेशा बनेगी रहेगी और नेगेटिव एनर्जी पर भर में छूमंतर हो जाएगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)