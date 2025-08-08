raksha bandhan 2025 rakhi tied in right hand or left hand rakhi kis hath me bandhe रक्षाबंधन 2025: दाहिने हाथ में क्यों बांधते हैं राखी? शुभ होता है इतनी गांठ लगाना
रक्षाबंधन 2025: दाहिने हाथ में क्यों बांधते हैं राखी? शुभ होता है इतनी गांठ लगाना

Reason behind Rakhi Tied on Right Hand: रक्षाबंधन को लेकर कई सवाल मन में आते हैं ना? कई लोग ये भी सोचते हैं कि आखिर राखी दाहिने हाथ में ही क्यों बांधी जाती है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:35 AM
आज से सावन पूर्णिमा लग चुका है जोकि कल खत्म होगा। ऐसे में कल सावन का आखिरी दिन है। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। भाई-बहन के रिश्ते में चार चांद लगाने वाले इस त्योहार का इंतजार हर किसी को होता है। इस साल 9 अगस्त को राखी का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं। किस हाथ में राखी बांधने से लेकर राखी को कैसे पहनाया जाए जैसे कई चीजों को लेकर लोग कन्फ्यूज होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि राखी हमेशा दाहिने हाथ में बांधते है लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? नहीं? तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस परपंरा के पीछे की वजह क्या है?

दाहिने हाथ में ही राखी क्यों बांधते हैं?

शास्त्रों के अनुसार दाहिने हाथ को हमेशा से शुभ और अच्छे काम के लिए ही बेस्ट माना जाता है। सीधे हाथ को सकारात्मकता से जोड़कर भी देखा जाता है। पूजा-पाठ से लेकर दान-पुण्य वाली चीजों में दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से रक्षासूत्र को भी लोग दाहिने हाथ में पहनते हैं। ऐसे में राखी को भी इसी हाथ में बांधने की परपंरा है। बता दें कि सीधे हाथ को कर्म का प्रतीक भी कहा जाता है और जो भी काम इससे किए जाते हैं उनका फल हमेशा फलदायी होती है। राखी में बहनें भाई को राखी बांधते वक्त रक्षा संकल्प लेती हैं और इस काम को शास्त्रों में सबसे शुभ भी माना गया है। माना जाता है कि दाहिने हाथ में रक्षासूत्र या राखी बांदने से नकारात्मक शक्तियां हमेशा दूर रहती हैं। वहीं अगर गांठ की बात करें तो राखी बांधते हुए तीन गांठ लगाना शुभ माना जाता है।

कितने दिन तक राखी पहनना सही है?

कई लोग इस बात को लेकर भी कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर राखी को कब उतारना चाहिए? मान्यता के अनुसार त्योहार के खत्म होने के 24 घंटे बाद राखी को उतार सकते हैं। वहीं कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि कम से कम राखी को जन्माष्टमी तक तो पहनकर रखना ही चाहिए। वहीं कुछ लोग साल भर राखी बांधकर रखते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ऐसा करना शुभ नहीं होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)