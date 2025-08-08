raksha bandhan 2025 cute latest top 10 wishes quote status message for brothers raksha bandhan ki wishes in hindi latest Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर भाई को खास अंदाज में करें विश, 1-1 लाइन में है प्यार
Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर भाई को खास अंदाज में करें विश, 1-1 लाइन में है प्यार

Rakhi Wishes 2025 for Brothers: कल यानी कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। अगर आप अपने भाई को कोई अच्छा और प्यारा सा मैसेज भेजना चाहते हैं तो नीचे कुछ लेटेस्ट शायरियां हैं। इन्हें आप अपने व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम कैप्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 01:22 PM
Raksha Bandhan 2025 Wishes: भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार का इंतजार हर किसी को होता है। गिफ्ट्स के लिए खट्टी मीठी नोकझोंक और ढेर सारा प्यार वाी वाइब्स लिए ये त्योहार घर में अलग ही रौनक ले आता है। कल यानी कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। कल सावन पूर्णिमा का पावन समय है। हर साल सावन पूर्णिमा वाले दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दौरान लोग स्टेटस से लेकर वाट्सऐप मैसेजेस तक रक्षाबंधन की शुभकामनाएं शेयर करते हैं। अगर आप भी अपने भाई को मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर स्टेटस पर कुछ लगाना चाहते हैं तो नीचे कुछ ऑप्शन हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।

1. आया राखी का त्योहार,

लाया खुशियां हजार।

दुनिया में सबसे प्यारा है तू,

मेरा चांद मेरा तारा है तू।

2. हर मुश्किल में तू ढाल बना मेरे भाई,

आज तेरे लिए दुनिया भर की दुआएं हूं लाई।

3. रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई,

ढेर सारी दुआएं लिए बहन राखी बांधने आई।

आज बंधेंगी मेरे प्यार भैया की कलाई,

हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की बधाई।

Happy Raksha Bandhan Bhai 2025

4. सावन में आया राखी का त्योहार,

बहन की खुशी में भाई की खुशी है।

देखो दोनों में कितना है प्यार,

चाहे रहे दूर चाहे हो पास।

5. राखी का त्योहार है,

हर तरफ खुशियों की बौछार है।

बंधा एक धागे में,

भाई बहन का अटूट प्यार है।

Happy Raksha Bandhan Bhai 2025

6. लाल गुलाबी राखी से रंग रहा संसार,

सूरज की किरणें खुशियों की बहार।

चांद की चांदनी अपनों का प्यार,

मुबारक हो भाई मेरे आपको राखी का त्योहार।

Happy Raksha Bandhan Bhai 2025

7. रिश्ता है जन्मों का हमारा

भरोसे का और प्यार भरा

चलो इसे बांधे भैया राखी के अटूट बंधन में

Happy Raksha Bandhan Bhai 2025

8. तू मेरा चांद है,

तू ही रहना है...एक हजारों में मेरा प्यारा भैया है।

Happy Raksha Bandhan Bhai 2025

9. लाखों में एक है मेरा प्यारा भाई,

देख तेरे लिए सबसे प्यारी राखी हूं लाई।

दे देना मुझे अपनी सारी बलाएं,

लग जाए तुझे मेरी दुआएं।

Happy Raksha Bandhan Bhai 2025

10. मेरा चांद है तू,

मेरी हर दुआ है तू।

तेरे बिना मैं कुछ नहीं,

मेरी अंधेरी रात का दीया है तू।

Happy Raksha Bandhan Bhai 2025