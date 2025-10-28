Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाpremanand maharaj remedy for desired husband and happy maried life
मनचाहा पति और सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, तो प्रेमानंद जी महाराज से जानें उपाय

मनचाहा पति और सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, तो प्रेमानंद जी महाराज से जानें उपाय

संक्षेप: हिंदू संतों में अपनी अलग पहचान रखने वाले प्रेमानंद जी महाराज अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सुविचारों के लिए काफी लोकप्रिय हैं। उनके सत्संगों में भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं।

Tue, 28 Oct 2025 07:28 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू संतों में अपनी अलग पहचान रखने वाले प्रेमानंद जी महाराज अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सुविचारों के लिए काफी लोकप्रिय हैं। उनके उपदेश जीवन को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महाराज जी का मानना है कि भगवान की कृपा से ही सुख, शांति और प्रेम प्राप्त होता है। उनके सत्संगों में भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। हाल ही में एक महिला ने महाराज जी से पूछा – 'मैं ऐसा पति चाहती हूं जो मेरी भक्ति और कृष्ण प्रेम को समझे।' महाराज जी ने सरल शब्दों में उत्तर दिया, जो हर महिला के लिए मार्गदर्शक है। आइए जानें उनका उपाय।

प्रेमानंद महाराज का जवाब

महिला ने बताया कि उसके परिवार वाले विवाह का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वह धार्मिक और भक्ति भावी पति चाहती है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह भगवान तय करते हैं। जो जोड़ी ऊपर से बनी है, वह समय पर आती है। ऐसे में इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर मनचाहा जीवनसाथी चाहिए, तो भगवान शिव की पूजा और व्रत रखना चाहिए। शिव जी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।

महाराज जी ने कहा, शिव पूजा से ना केवल मनचाहा पति मिलेगा, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और समझ बनी रहेगी। व्रत में सात्विक भोजन लें। शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएं। रुद्राभिषेक करवाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा हटाता है और सकारात्मक साथी आकर्षित करता है।

शिव जी पूरी करेंगे इच्छा

महाराज जी के अनुसार, शिव पूजा वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने का सबसे प्रभावी उपाय है। शिव जी परमात्मा हैं, जो हर इच्छा पूरी करते हैं। महिला को सलाह दी गई कि सोमवार व्रत रखें। व्रत में फलाहार करें – फल, दूध, दही, आलू। शिवलिंग पर बिल्व पत्र, दूध, जल चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यह मंत्र सुखी विवाह और साथी की भक्ति लाता है।

वैवाहिक जीवन के लिए उपाय

महाराज जी ने वैवाहिक सुख के लिए कुछ और सुझाव दिए:

  • कृष्ण भक्ति: रोज कृष्ण आरती पढ़ें। पति को भी इसमें शामिल करें।
  • सत्संग: सत्संग में जाकर सकारात्मक ऊर्जा लें।
  • दान: काला तिल या कंबल दान करें। इससे वैवाहिक बंधन मजबूत होता है।
  • मंत्र जप: 'ॐ नमः शिवाय' रोज 108 बार जपें।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Premanand Ji Maharaj swami premanand maharaj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने