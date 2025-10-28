मनचाहा पति और सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, तो प्रेमानंद जी महाराज से जानें उपाय

संक्षेप: हिंदू संतों में अपनी अलग पहचान रखने वाले प्रेमानंद जी महाराज अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सुविचारों के लिए काफी लोकप्रिय हैं। उनके सत्संगों में भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं।

हिंदू संतों में अपनी अलग पहचान रखने वाले प्रेमानंद जी महाराज अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सुविचारों के लिए काफी लोकप्रिय हैं। उनके उपदेश जीवन को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महाराज जी का मानना है कि भगवान की कृपा से ही सुख, शांति और प्रेम प्राप्त होता है। उनके सत्संगों में भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। हाल ही में एक महिला ने महाराज जी से पूछा – 'मैं ऐसा पति चाहती हूं जो मेरी भक्ति और कृष्ण प्रेम को समझे।' महाराज जी ने सरल शब्दों में उत्तर दिया, जो हर महिला के लिए मार्गदर्शक है। आइए जानें उनका उपाय।

प्रेमानंद महाराज का जवाब महिला ने बताया कि उसके परिवार वाले विवाह का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वह धार्मिक और भक्ति भावी पति चाहती है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह भगवान तय करते हैं। जो जोड़ी ऊपर से बनी है, वह समय पर आती है। ऐसे में इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर मनचाहा जीवनसाथी चाहिए, तो भगवान शिव की पूजा और व्रत रखना चाहिए। शिव जी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।

महाराज जी ने कहा, शिव पूजा से ना केवल मनचाहा पति मिलेगा, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और समझ बनी रहेगी। व्रत में सात्विक भोजन लें। शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएं। रुद्राभिषेक करवाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा हटाता है और सकारात्मक साथी आकर्षित करता है।

शिव जी पूरी करेंगे इच्छा महाराज जी के अनुसार, शिव पूजा वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने का सबसे प्रभावी उपाय है। शिव जी परमात्मा हैं, जो हर इच्छा पूरी करते हैं। महिला को सलाह दी गई कि सोमवार व्रत रखें। व्रत में फलाहार करें – फल, दूध, दही, आलू। शिवलिंग पर बिल्व पत्र, दूध, जल चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यह मंत्र सुखी विवाह और साथी की भक्ति लाता है।

वैवाहिक जीवन के लिए उपाय महाराज जी ने वैवाहिक सुख के लिए कुछ और सुझाव दिए: