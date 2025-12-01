Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाpremanand ji maharaj how to identify true love vs lust
प्रेमानंद महाराज: सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? जानिए इसे पहचान करने का तरीका

प्रेमानंद महाराज: सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? जानिए इसे पहचान करने का तरीका

संक्षेप:

राधारानी के परम भक्त संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, 99 फीसदी रिलेशनशिप स्वार्थ पर टिकी होती हैं, सिर्फ 1 फीसदी में सच्चा प्रेम होता है। आजकल लोग शुरुआत में ही मीठी-मीठी बातें, गिफ्ट्स और ओवर अटेंशन देखकर सोच लेते हैं कि यह सबसे बड़ा प्यार है, लेकिन बाद में धोखा मिलता है और दिल टूट जाता है।

Mon, 1 Dec 2025 07:23 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राधारानी के परम भक्त संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, 99 फीसदी रिलेशनशिप स्वार्थ पर टिकी होती हैं, सिर्फ 1 फीसदी में सच्चा प्रेम होता है। आजकल लोग शुरुआत में ही मीठी-मीठी बातें, गिफ्ट्स और ओवर अटेंशन देखकर सोच लेते हैं कि यह सबसे बड़ा प्यार है, लेकिन बाद में धोखा मिलता है और दिल टूट जाता है। महाराज जी ने बहुत सरल भाषा में सच्चे प्रेम की असली पहचान बताई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोमांस और जल्दबाजी - सच्चा प्यार नहीं

महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति रिलेशनशिप की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा रोमांटिक दिखे, हर समय मैसेज करे, जल्दी-जल्दी मिलने की जिद करे, बहुत जल्दी शादी या कमिटमेंट की बात करे, समझ लो वह सच्चा प्रेमी नहीं है। वह सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। सच्चा प्रेम कभी जल्दबाजी नहीं करता। वह धीरे-धीरे, सहजता से बढ़ता है। शुरुआत में जितना ज्यादा ड्रामा, उतना ही कम सच्चाई।

सच्चा प्रेमी कभी डर या दबाव में नहीं रखता

सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, ब्लैकमेल नहीं करेगा। वह आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगा, आपकी चीजें नहीं तोड़ेगा, आपको किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करेगा। अगर कोई कहता है 'अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा' या मैं कुछ कर लूंगा – यह प्रेम नहीं, भावनात्मक ब्लैकमेल है। सच्चा प्रेम हमेशा सहजता और सुरक्षा का एहसास देता है।

सच्चा प्रेमी सबसे अच्छा श्रोता

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। सच्चा प्रेमी सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनता, उन्हें दिल से समझता है। आपकी छोटी-छोटी पसंद-नापसंद याद रखता है। तुम्हारी हर बात पर ध्यान देता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी बात करता हो, तुम्हारी बात को बीच में काट दे या तुम्हारे दर्द को हल्के में ले – वह सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। सच्चा साथी हमेशा पहले तुम्हारी बात सुनेगा, फिर समाधान ढूंढेगा।

सच्चा प्रेम राधा-कृष्ण की तरह निस्वार्थ

महाराज जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम लेने नहीं, देने में विश्वास रखता है। वह कभी शर्तें नहीं लगाता, कभी हिसाब नहीं रखता। तुम सही हो या गलत, वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। ऐसा प्रेम सिर्फ राधा-कृष्ण में पूरा-पूरा दिखता है। अगर दुनिया में कोई ऐसा मिल जाए जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा भला चाहे, तो समझ लो राधा-कृष्ण ने अपना रूप भेजा है।

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सच्चा प्रेम पाने की चाहत छोड़ दो। पहले राधा-कृष्ण से सच्चा प्रेम करिए। भगवान आपको ऐसा साथी जरूर देंगे, जो जीवन भर आपका साथ निभाएगा।

डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Premanand Ji Maharaj swami premanand maharaj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने