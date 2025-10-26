प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगा? जानिए टोकन राशि से लेकर सारी डिटेल्स

संक्षेप: वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं, जिनके सत्संग में देश-दुनिया से हजारों भक्त पहुंचते हैं। अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आइए जानें अपॉइंटमेंट बुकिंग, टोकन प्रक्रिया, समय, स्थान और अन्य डिटेल्स।

वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं, जिनके सत्संग में देश-दुनिया से हजारों भक्त पहुंचते हैं। राधावल्लभ संप्रदाय से जुड़े महाराज जी की भक्ति और सरल जीवनशैली लाखों को प्रेरित करती है। वृंदावन स्थित श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम में उनके दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। लेकिन महाराज जी के स्वास्थ्य और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दर्शन के लिए पूर्व रजिस्ट्रेशन और टोकन सिस्टम अपनाया गया है। अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आइए जानें अपॉइंटमेंट बुकिंग, टोकन प्रक्रिया, समय, स्थान और अन्य डिटेल्स।

अपॉइंटमेंट बुकिंग की प्रक्रिया प्रेमानंद जी महाराज से एकांतिक वार्तालाप के लिए श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम से संपर्क करें। आधिकारिक वेबसाइट https://vrindavanrasmahima.com/ पर 'Darshan' सेक्शन में जाकर 'Contact Us' फॉर्म भरें। फॉर्म में नाम, फोन नंबर, ईमेल, विषय (जैसे Ekantik Vartalap) और संदेश डालें। सबमिट करने के बाद रसीद प्रिंट करें और आश्रम गेट पर दिखाएं। रजिस्ट्रेशन सुबह 9:00 बजे के बाद शुरू होता है। एकांतिक वार्तालाप में अध्यात्मिक सवाल ही पूछें। महाराज जी के स्वास्थ्य के कारण रोजाना सीमित नाम ही रजिस्टर होते हैं। अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वार्तालाप में ही अनुरोध करें।

दर्शन टोकन कैसे प्राप्त करें? दर्शन टोकन के लिए आश्रम पहुंचें। महाराज जी के शिष्य अगले दिन के दर्शन के लिए सुबह 9:30 बजे टोकन बांटते हैं। सत्संग, कीर्तन या एकांतिक दर्शन के लिए अलग-अलग टोकन उपलब्ध होते हैं। टोकन लेने के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ रखें। दर्शन के लिए राधा केलि कुंज के गेट पर पहुंचें। सत्संग टोकन आसानी से मिल जाता है, लेकिन एकांतिक दर्शन के लिए जल्दी पहुंचें।

टोकन राशि या फीस प्रेमानंद जी महाराज से दर्शन या मुलाकात पूरी तरह निःशुल्क है। कोई टोकन राशि या एंट्री फीस नहीं लगती है। आश्रम भक्ति और सेवा पर आधारित है और दान वैकल्पिक है।

आश्रम की टाइमिंग

आश्रम का पता: श्री हित राधा केलि कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, भक्ति वेदांत अस्पताल के सामने, वृंदावन, उत्तर प्रदेश-281121।