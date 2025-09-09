Panchang: 9 सितंबर का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Panchang 9 September 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल लंबे समय से होता चला आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ होता है पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज यानी कि 9 सितंबर, मंगलवार के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Tue, 9 Sep 2025 05:36 AM

Panchang, 9 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 09 सितंबर, मंगलवार, शक संवत्: 18, भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 25 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 16 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण द्वितीया सायं 06.30 मिनट तक। रेवती नक्षत्र, गंड योग रात्रि 11.59 मिनट तक पश्चात वृद्धि योग, तैतिल करण। चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 05.05 मिनट (सूर्योदय पूर्व) से। द्वितीया तिथि का श्राद्ध। गंडमूल सायं 06.07 मिनट से। पंचक।

सूर्यास्त 06:33 पी एम

चन्द्रोदय 07:31 पी एम

चन्द्रास्त 07:28 ए एम

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:31 ए एम से 05:17 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:54 ए एम से 06:03 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:43 पी एम

विजय मुहूर्त 02:23 पी एम से 03:13 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:33 पी एम से 06:56 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:33 पी एम से 07:42 पी एम

अमृत काल 01:42 पी एम से 03:10 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:55 पी एम से 12:41 ए एम, सितम्बर 10

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 03:26 पी एम से 04:59 पी एम

यमगण्ड 09:11 ए एम से 10:44 ए एम

गुलिक काल 12:18 पी एम से 01:52 पी एम

विडाल योग 06:03 ए एम से 06:07 पी एम

वर्ज्य 05:05 ए एम, सितम्बर 10 से 06:33 ए एम, सितम्बर 10

दुर्मुहूर्त 08:33 ए एम से 09:23 ए एम और 11:09 पी एम से 11:55 पी एम

गण्ड मूल 06:07 पी एम से 06:04 ए एम, सितम्बर 10

बाण रज - 09:18 पी एम तक