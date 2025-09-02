Panchang: 2 सितंबर का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Panchang 2 September 2025: हिन्दू पंचांग का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का मतलब है पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज यानी कि 2 सितंबर, मंगलवार के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Tue, 2 Sep 2025 06:52 AM

Panchang, 2 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 02 सितंबर, मंगलवार,शक संवत्: 11 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 18 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 09 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल दशमी रात्रि 03.53 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि, मूल नक्षत्र रात्रि 09.51 मिनट तक उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रीति योग सायं 04.39 मिनट तक पश्चात आयुष्मान योग, तैतिल करण। चंद्रमा धनु राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। गंडमूल रात्रि 09.51 मिनट तक।

सूर्योदय 06:00 ए एम

सूर्यास्त 06:41 पी एम

चन्द्रोदय 03:01 पी एम

चन्द्रास्त 01:07 ए एम, सितम्बर 03

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:52 ए एम से 06:00 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:55 ए एम से 12:46 पी एम

विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:18 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:41 पी एम से 07:04 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:41 पी एम से 07:49 पी एम

अमृत काल 02:56 पी एम से 04:40 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:43 ए एम, सितम्बर 03

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 03:31 पी एम से 05:06 पी एम

यमगण्ड 09:10 ए एम से 10:45 ए एम

आडल योग 06:00 ए एम से 09:51 पी एम

विडाल योग 09:51 पी एम से 06:00 ए एम, सितम्बर 03

गुलिक काल 12:21 पी एम से 01:56 पी एम

दुर्मुहूर्त 08:32 ए एम से 09:23 ए एम और 11:13 पी एम से 11:58 पी एम

वर्ज्य 08:07 पी एम से 09:51 पी एम

गण्ड मूल 06:00 ए एम से 09:51 पी एम