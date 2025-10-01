Panchang: 1 अक्टूबर का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Panchang 1 October 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल काफी लंबे समय से होता चला आ रहा है। पंचांग शब्द का मतलब होता है पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। चलिए जानते हैं आज यानी कि 1 अक्टूबर, बुधवार के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 1 अक्टूबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 01 अक्टूबर, Panchang, 1 अक्टूबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 01 अक्टूबर, बुधवार, शक सम्वत 1947 विश्वावसु, सिद्धार्थी, गुजराती सम्वत 2081 नल, चन्द्रमास आश्विन - पूर्णिमान्त, प्रविष्टे/गते 15, आश्विन - अमान्त, चन्द्र राशि धनु - 02:27 पी एम तक,नक्षत्र पद पूर्वाषाढा - 08:06 ए एम तक, उत्तराषाढा - 02:27 पी एम तक, उत्तराषाढा - 08:45 पी एम तक
सूर्योदय 06:14 ए एम
सूर्यास्त 06:07 पी एम
चन्द्रोदय 02:28 पी एम
चन्द्रास्त 12:53 ए एम, अक्टूबर 02
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:37 ए एम से 05:26 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:01 ए एम से 06:14 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 02:09 पी एम से 02:57 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:07 पी एम से 06:31 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:07 पी एम से 07:20 पी एम
अमृत काल 02:31 ए एम, अक्टूबर 02 से 04:12 ए एम, अक्टूबर 02
निशिता मुहूर्त 11:46 पी एम से 12:35 ए एम, अक्टूबर 02
रवि योग 08:06 ए एम से 06:15 ए एम, अक्टूबर 02
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:10 पी एम से 01:40 पी एम
मगण्ड 07:43 ए एम से 09:12 ए एम
आडल योग 08:06 ए एम से 03:00 ए एम, अक्टूबर 02
विडाल योग 03:00 ए एम, अक्टूबर 02 से 06:15 ए एम, अक्टूबर 02
गुलिक काल 10:41 ए एम से 12:10 पी एम
दुर्मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:34 पी एम
वर्ज्य 04:28 पी एम से 06:09 पी एम
बाण रज - 09:00 ए एम तक
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।