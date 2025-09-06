no temple visit in afternoon heres the 2 reason दोपहर में इन 2 वजहों से नहीं जाना चाहिए मंदिर, धार्मिक ग्रंथों में लिखी है ये बात
कभी आपने सोचा है कि मंदिर जाने का सबसे सही समय कौन सा होता है? सुबह और शाम को मंदिर जाकर मत्था टेकना काफी शुभ होता है लेकिन दोपहर में ही यही काम करना सही नहीं है। इसके पीछे 2 वजहें हैं जिनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 01:22 PM
हिंदू धर्म में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ माना जाता है। हालांकि इसके लिए शर्त ये है कि मंदिर जाने के साथ-साथ मन का साफ रखना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि रोज मंदिर भी जा रहे हैं लेकिन मन में लोगों के लिए जलनशीलता की भावना है या फिर लोगों का अच्छा नहीं सोचना है। ऐसे में मंदिर जाना और पूजा करना सब बेकार ही है। वैसे तो मंदिर जाने के लिए सुबह का समय सबसे सही माना जाता है। वहीं शाम को भी मंदिर जाना शुभ होता है लेकिन दोपहर के समय यहां जाने से बचना चाहिए। इसके पीछे दो वजहें हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं।

दोपहर में नहीं जाना चाहिए मंदिर

धार्मिक ग्रंथों की मानें तो दोपहर में मंदिर ना जाने की सबसे बड़ी वजह होती है कि इस दौरान सभी देवी-देवता आराम करते हैं। ऐसे में इस समय मंदिर जाना सही नहीं होता है। अगर कोई इस दौरान मंदिर जाकर कोई मन्नत मांगता है तो वो पूरी नहीं होती है। इसी वजह से कई मंदिरों के कपाट दोपहर में बंद ही रहते हैं। वहीं दूसरी बात ये है कि दोपहर में तमाम लोग सुस्त महसूस करते हैं। लंच टाइम के बाद या उससे पहले मंदिर जाना सही नहीं है। सुबह और शाम को शरीर जितना एनर्जेटिक रहता है, उतना दोहपर में नहीं होता है। ऐसे में हमारी वाइब्रेशन्स इतने हाई नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो आत्माएं अतृप्त होती हैं वो दोपहर के समय मंदिर के आसपास विचरण करते हैं।

घर के मंदिर में दोपहर में पूजा करना कितना सही?

अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोपहर में मंदिर भले ना जा पाएं लेकिन घर में तो पूजा कर ही सकते हैं। ये सोच गलत है। शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि घर के मंदिर में भी दोपहर के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर दिन में पूजा की जाए तो ऐसा करके भगवान के विश्राम वाले समय में खलल पड़ती है जोकि सही नहीं है। अगर समय की बात की जाए तो 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर नहीं जाना चाहिए ना ही घर में पूजा करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)