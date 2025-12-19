नए साल पर घर को बुरी नजर से बचाने के लिए ले आएं ये 5 चीजें, बनी रहेगी पॉजिटिविटी

संक्षेप: वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार घर में अगर बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और दोष प्रवेश करते हैं, तो खुशियों में बाधा डालते हैं। नए साल पर मुख्य द्वार या घर में कुछ विशेष चीजें लाकर आप बुरी नजर से रक्षा कर सकते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं।

नया साल नई शुरुआत और नई उम्मीदें लेकर आता है। इस समय घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि साल भर सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार घर में अगर बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और दोष प्रवेश करते हैं, तो खुशियों में बाधा डालते हैं। नए साल पर मुख्य द्वार या घर में कुछ विशेष चीजें लाकर आप बुरी नजर से रक्षा कर सकते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। ये चीजें आसानी से उपलब्ध हैं और इनका प्रभाव बहुत शुभ होता है। आइए जानते हैं ये 5 विशेष चीजें और इनके लाभ।

स्वास्तिक या गणेश जी की मूर्ति नए साल पर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिह्न या गणेश जी की फोटो लगाना सबसे शुभ माना जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और स्वास्तिक सौभाग्य व समृद्धि के प्रतीक हैं। लाल या पीले रंग का स्वास्तिक बनाएं या तांबे का स्वास्तिक लगाएं। गणेश जी की मूर्ति द्वार पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव प्रवेश करने से पहले ही नष्ट हो जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नए साल में हर कार्य की शुरुआत शुभ होती है।

घोड़े की नाल घोड़े की नाल बहुत शक्तिशाली वास्तु उपाय है। काले घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर मुंह करके लगाएं। यह बुरी नजर, शत्रु बाधा और शनि के दोष को दूर करती है। नए साल पर नई नाल लगाने से पुरानी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और घर में सुरक्षा का घेरा बनता है। ज्योतिष के अनुसार, नाल शनि और मंगल की ऊर्जा को संतुलित करती है। अगर घर में कलह या आर्थिक समस्या है, तो यह उपाय विशेष लाभ देता है। नाल को लाल धागे से बांधकर लगाएं, तो प्रभाव और बढ़ जाता है।

वंदरवार नए साल पर घर के मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च, आम के पत्ते, फूल या मोती का तोरण बनाकर लगाएं। यह बुरी नजर को सोख लेता है और घर में पॉजिटिविटी लाता है। वास्तु में तोरण द्वार की रक्षा करता है और शुभ ऊर्जा को अंदर आने देता है। नए साल पर नया तोरण लगाने से साल भर सुख-समृद्धि बनी रहती है। गणेश जी या लक्ष्मी जी की फोटो वाला तोरण लगाएं तो धन और बाधा निवारण दोनों होता है।

गेहूं-नमक की पोटली गेहूं और नमक की पोटली बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है। एक लाल कपड़े में गेहूं, सेंधा नमक और लौंग डालकर पोटली बनाएं और मुख्य द्वार पर लटकाएं या घर के कोने में रखें। नमक नकारात्मक ऊर्जा सोखता है और गेहूं समृद्धि लाता है। नए साल पर यह पोटली बदलने से पुरानी बुरी नजर निकल जाती है। यह उपाय आर्थिक संकट और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। हर महीने पोटली बदलते रहें तो प्रभाव बना रहता है।

ये 5 चीजें नए साल पर घर लाकर आप बुरी नजर से पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और साल भर सुख-समृद्धि आएगी।