Navratri 2025: ना करें पूजा में बची हुई चीजों को फेंकने की गलती, फूल-माला का ऐसे करें इस्तेमाल

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के दौरान होने वाली पूजा में कई चीजें लगती हैं। व्रत समापन के बाद कई चीजें बच जाती हैं। ऐसे में कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर इनका क्या किया जाए। अगर आप भी कन्फ्यूज होते हैं तो इनको सही तरीके से इस्तेमाल करने का आइडिया जान लें।

हिंदू धर्म में नवरात्रि की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। नवरात्रि साल में दो बार आती है। वहीं गुप्त नवरात्रि भी 2 बार होती है। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही है। आज स्कंदमाता को पूजा जाएगा। बता दें कि इस साल की नवरात्रि अपने आप में ही खास है क्योंकि ये 9 नहीं बल्कि 10 दिन रहने वाली है। ये संयोग 27 साल बाद आया है। ऐसे में इस दौरान की गई पूजा का अपना अलग महत्व है। नवरात्रि में कलश स्थापना के अलावा हवन इत्यादि होते हैं। वहीं रोज इस्तेमाल होने वाली सामग्री और फूल-माला को लेकर मन में ये बात आती होगी कि आखिर व्रत समापन के बाद इनका क्या किया जाए? तो चलिए जानते हैं इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका…

1. नवरात्रि में लोग मंदिर जाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। अगर यहां आपको माता की चुनरी मिलती हैं तो उसे अपने पूजा घर में लाकर रख दें। आप इसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं।

2. नवरात्रि में अगर आपने कलश की स्थापना की है तो इसमें इस्तेमाल किए गए नारियल का सही इस्तेमाल जान लें। बता दें कि इस नारियल को काफी पवित्र माना जाता है। आप इसे प्रसाद के रूप में बांटेंगे तो मां दुर्गा की असीम कृपा बरसेगी।

3. कलश स्थापना के दौरान इस्तेमाल किए गए जल/गंगाजल को पूजा के बाद घर के हर कोने में छिड़क दें। इससे घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर भाग जाती है। चाहे तो आप इस जल का इस्तेमाल घर के पौधों में कर सकते हैं।

4. पूजा में शामिल होने वाले पैसों या सिक्कों को बाकी चीजों के साथ मंदिर के किसी पुजारी को दे दें। वहीं सिक्कों का इस्तेमाल आप अपनी तिजोरी में भी रखकर कर सकते हैं।

5. मंदिर में मिली चुनरी को सुरक्षित रख दें। इसे आगे होने वाली पूजा या किसी शुभ काम में इस्तेमाल किया जा सकता है।

6. नवरात्रि में इस्तेमाल हुए फूल-माला को कभी भी फेंकने की गलती ना करें। नवरात्रि वाले फूल-माला में एक अलग तरह की और शक्तिशाली एनर्जी होती है। ऐसे में इसे अपने पूजा घर में रख दें। चाहे तो आप कुछ फूलों को तिजोरी में रख सकती हैं। ज्यादा कुछ ना समझ आए तो इसे मंदिर में किसी पेड़ के नीचे रख दें।

7. पूरी नवरात्रि की पूजा के बचे हुए बातियों को इकट्ठा कर लें। आखिरी दिन इसमें लौंग और कपूर डालकर पूरे घर में इसकी धूप दिखा दें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी।