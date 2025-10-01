नवरात्रि कलश विसर्जन 2025: सूख जाए नारियल तो ना घबराएं, जानें क्या दे रहा है संकेत?

Navratri Kalash Visharjan: नवरात्रि के खास मौके पर कलश स्थापना की परंपरा है। आखिरी दिन इसका विसर्जन किया जाता है। कई बार इस कलश में रखा गया नारियल सूख जाता है। अब इसके पीछे का क्या संकेत होता है? नीचे विस्तार से जानें…

आज यानी 2 अक्टूबर का दिन काफी पवित्र है। आज शारदीय नवरात्रि के समापन का दिन है। 22 सितंबर से शुरू होने वाली ये नवरात्रि 1 अक्टूबर को खत्म हो रही है। इस बार की नवरात्रि नौ दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन पड़ी। इस बार चौथे दिन की पूजा दो दिन हुई। मां कूष्मांडा को दो दिन पूजा गया। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना और जवारे बौने की पुरानी परंपरा है। आज नवमी की पूजा, हवन और कन्या पूजन इत्यादि होगा। वहीं कल यानी 2 अक्टूबर को नवरात्रि वाले कलश का विसर्जन होना है। ऐसे में कई बार लोगों का नारियल अंदर से पूरी तरह से सूख जाता है या फिर काला पड़ जाता है। कई लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है कि शुभ कार्य के दौरान ये अशुभ संकेत हैं।

सूखे नारियल का मतलब अगर कलश विसर्जन से पहले आपका नारियल सूख चुका है या फिर पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये सूखा निकलता है तो इसे पास के किसी नदी में प्रवाहित कर दें। खराब नारियल निकलने का मतलब कोई खराब संकेत नहीं है। माना यही जाता है कि अगर नारियल सूख जाता है तो इसका मतलब यही है कि उसने आप पर या आपके परिवार पर आने वाली मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया है।

ऐसे करें नारियल का प्रयोग अगर आपका नारियल सही अवस्था में है, तो इसे परिवार और आसपास के लोगों में बांट दें। बता दें कि पूरी नवरात्रि रखे हुए इस नारियल को काफी पवित्र माना जाता है। ऐसे में इसे प्रसाद के रूप में देना काफी शुभ होता है। इस नारियल से आप खीर इत्यादि भी बना सकते हैं। वहीं कलश में रखे जल को आप पूरे घर में छिड़केंगे तो अच्छी एनर्जी आएगी। साथ ही बचे हुए जल को आप पेड़-पौधों में डाल दें।