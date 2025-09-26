Navratri 2025: दुर्गा अष्टमी पर भूलकर भी ना करें ये 1 गलती, जानें व्रत खोलने का सही तरीका

Navratri Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी जल्द ही आने वाली है। 30 सितंबर को अष्टमी है और 1 अक्टूबर को नवमी की पूजा होगी। इस बार नवरात्रि 10 दिन के लिए हैं। ऐसे में व्रत के पारण को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है।

साल भर में नवरात्रि दो बार आती हैं। लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कामना करते हैं। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही है, जोकि इस बार 9 की बजाय 10 दिन चलेगी। ये दुर्लभ योग लगभग 27 साल बना है। जहां दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को है वहीं नवमी की पूजा 1 अक्टूबर को होगी। बात की जाए दुर्गा अष्टमी की तो ये अपने आप में खास है। इस दिन की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इसी तरह नवमी की पूजा का भी महत्व है। कुछ लोग अष्टमी को व्रत खोलते हैं तो वहीं कुछ लोग नवमी को पारण करते हैं। कई लोग व्रत कब खोला जाए? इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में नवरात्रि के व्रत को लेकर कोई भी गलती ना करें।

जल्दबाजी में ना करें ये काम दुर्गा अष्टमी पर व्रत खोलने वाले लोग कभी भी जल्दबाजी ना करें। पारण की विधि हमेशा सही होनी चाहिए, तभी जाकर व्रत का फल मिलता है। गलती से भी अष्टमी की रात को 12 बजे के बाद व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी ने पूरी नवरात्रि का व्रत रखा है तो उसे नवमी के बाद मां दुर्गा की पूजा पूरे विधि-विधान के साथ करना चाहिए। इसके बाद कन्या पूजन के बाद कन्याओं को भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। व्रत खोलने के बाद हमेशा सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए।

इन बातों का भी रखें ध्यान नवरात्रि भर कुछ चीजें हैं, जिसका पालन करना जरूरी है। कभी भी अपने पूजा वाली जगह पर लेदर की कोई चीज ना रखें। पूजा में भी लेदर से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल ना करें। वहीं जब आप पारण के समय भी लेदर से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल खुद भी नहीं करना चाहिए। जैसे पर्स और बेल्ट अपने साथ कैरी ना करें। साथ ही नवरात्रि में ना किसी से झूठ कहें और ना ही किसी भी तरह की गलत चीज करें। बात की जाए अष्टमी की तो इस दिन तो भूलकर भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।