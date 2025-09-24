navratri 2025 maa durga 108 name jaap in hindi नवरात्रि 2025: मां दुर्गा के इन 108 नामों का करें जाप, बनने लगेंगे सारे काम
नवरात्रि 2025: मां दुर्गा के इन 108 नामों का करें जाप, बनने लगेंगे सारे काम

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मान्यता है कि नवरात्रि भर अगर मां दुर्गा के 108 नामों का जाप कर लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी हमारे सामने घुटने टेक देती है। नीचे विस्तार से जानें इन 108 नामों के बारे में… 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:28 AM
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज तीसरा दिन है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री के नाम होता है। वहीं दूसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज तीसरे दिन पर मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। बता दें कि नवरात्रि का हर एक दिन शुभ है और इस दौरान जो कोई भी मां दुर्गा के 108 नामों का जाप कर लेगा, उसकी जिंदगी में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। इन नामों के जाप से एक अलग तरह का सुकून मिलता है। अगर आपने शुरू से इन नामों का जाप नहीं किया है तो आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नीचे जानें मां दुर्गा के इन 108 नामों को...

1. सती

2. भवप्रीता

3. त्रिनेत्रा

4. शूलधारिणी

5. पिनाकधारिणी

6. चित्रा

7. चंद्रघंटा

8. देवमाता

9. चिंता

10. रत्नप्रिया

11. सर्वविद्या

12. दक्षकन्या

13. दक्षयज्ञविनाशिनी

14. अपर्णा

15. अनेकवर्णा

16. पाटला

17. पाटलावती

18. पट्टाम्बरपरिधाना

19. महातपा

20. साध्वी

21. भवमोचनी

22. दुर्गा

23. जया

24. आद्या

25. बुद्धि

26. अहंकारा

27. चित्तरूपा

28. चिता

29. भवानी

30. आर्या

31. चिति

32. सर्वमंत्रमयी

33. सत्ता

34. सत्यानंदस्वरुपिणी

35. अनंता

36. भाविनी

37. भव्या

38. अभव्या

39. माहेश्वरी

40. एंद्री

41. कौमारी

42. वैष्णवी

43. चामुंडा

44. वाराही

45. लक्ष्मी

46. पुरुषाकृति

47. विमला

48. उत्कर्षिनी

49. ज्ञाना

50. क्रिया

51. नित्या

52. बुद्धिदा

53. बहुला

54. सदागति

55. शाम्भवी

56. कलमंजरीरंजिनी

57. अमेयविक्रमा

58. क्रूरा

59. सुन्दरी

60. सुरसुन्दरी

61. वनदुर्गा

62. मातंगी

63. मतंगमुनिपूजिता

64. ब्राह्मी

65. बहुलप्रिया

66. सर्ववाहनवाहना

67. निशुंभशुंभहननी

68. महिषासुरमर्दिनी

69. मधुकैटभहंत्री

70. चंडमुंडविनाशिनी

71. सर्वसुरविनाशा

72. सर्वदानवघातिनी

73. सर्वशास्त्रमयी

74. सत्या

75. सर्वास्त्रधारिनी

76. अनेकशस्त्रहस्ता

77. अनेकास्त्रधारिनी

78. कुमारी

79. एककन्या

80. कैशोरी

81. युवती

82. यति

83. अप्रौढ़ा

84. प्रौढ़ा

85. वृद्धमाता

86. बलप्रदा

87. महोदरी

88. मुक्तकेशी

89. घोररूपा

90. महाबला

91. अग्निज्वाला

92. रौद्रमुखी

93. कालरात्रि

94. तपस्विनी

95. नारायणी

96. भद्रकाली

97. विष्णुमाया

98. जलोदरी

99. शिवदुती

100. कराली

101. अनंता

102. परमेश्वरी

103. कात्यायनी

104. सावित्री

105. प्रत्यक्षा

106. ब्रह्मावादिनी

107. कमला

108. शिवानी

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)