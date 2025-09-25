navratri 2025 late marriage and relationship upaay with naariyal hindi Navratri 2025: नवरात्रि में करें नारियल वाला ये आसान उपाय, जल्द बनेंगे शादी के योग
Navratri 2025 Upaay: नवरात्रि में एक नारियल से ही आप ऐसा आसान उपाय कर सकते हैं, जिससे जिदंगी में आने वाली बाधा कम हो सकती है। इस उपाय को नवरात्रि में किसी भी दिन किया जा सकता है। जानें इसे करने का सही तरीका…

Garima Singh
Thu, 25 Sep 2025 12:55 PM
शारदीय नवरात्रि का पवित्र हफ्ता चल रहा है। आज नवरात्रि के चौथे दिन पर मां दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा-आराधना होती है। चौथे दिन में मां कूष्मांडा देवी की पूजा होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। पूरी नवरात्रि लोग कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते हैं। आज बात करेंगे एक आसान से उपाय की, जिसकी मदद से जिंदगी में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। आसान सा ये उपाय आप एक नारियल से कर सकते हैं।

ऐसे करें नारियल से आसान सा उपाय

इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल लेना है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। इस नारियल की मदद से जिंदगी में चल रही कोई भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। नवरात्रि के किसी भी दिन पूजा घर में बैठकर इस नारियल को अपनी गोद में रख लें। अब सच्चे मन से 108 बार ऊं दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के साथ ही साथ आप मां दुर्गा से अपनी मन्नत मांगिए। सारी विधि पूरी होते ही इस नारियल को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। मान्यता है कि नारियल हर एक नकारात्मक ऊर्जा और बाधा को अपने अंदर ले लेता है। ऐसे में जिदंगी में आने वाली हर बाधा धीरे-धीरे कम होने लगती है।

इन बाधाओं को दूर करेगा ये उपाय

इस उपाय को अपने लिए या फिर अपने बच्चों और पार्टनर के लिए भी किया जा सकता है। इस उपाय की मदद से पैसों से जुड़ी समस्या दूर होने लगती हैं। साथ ही रिश्तों में सुधार आता है। जो लोग लंबे समय से सही पार्टनर की तलाश में हैं और अभी तक शादी फिक्स नहीं हुई, वो लोग इस उपाय को करेंगे तो कुछ ही दिन में पॉजिटिव आउटकम निकलकर आएगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)