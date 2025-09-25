navratri 2025 4th day color kushmanda devi puja hindi Navratri 2025: नवरात्रि के चौथे दिन पहनें इस रंग के कपड़े, मिलेगा मां कूष्मांडा का आशीर्वाद
Navratri 2025: नवरात्रि के चौथे दिन पहनें इस रंग के कपड़े, मिलेगा मां कूष्मांडा का आशीर्वाद

Navratri 2025 4th Day Color: नवरात्रि का हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों को समर्पित है। साथ ही हर एक दिन का संबंध किसी ना किसी रंग के साथ है। जानिए आज यानी कि नवरात्रि के चौथे दिन किस रंग के कपड़ने पहनना सबसे शुभ माना जाता है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 09:08 AM
हिंदू धर्म में मां दुर्गा की गिनती प्रमुख देवियों में सबसे ऊपर है। उन्हें शक्ति और फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। उनके होने से यूनिवर्स की सारी व्यवस्था ठीक रहती है और समय-समय पर बुराइयों का अंत भी होता है। मां दुर्गा के नौ स्वरूप हैं। नवरात्रि में उनके इन्हीं नौ स्वरूपों की पूजा होती है। आज बीते सोमवार ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। वहीं हर दिन की तरह आज के दिन का भी एक विशेष रंग है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन इस रंग के कपड़े पहनने से मां कूष्मांडा की असीम कृपा बरसती है।

नवरात्रि में कौन सा रंग?

बता दें कि नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। इस रंग का खास महत्व है। आज के दिन इसे पहनना काफी शुभ होता है। रॉयल ब्लू रंग शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। इस रंग के पास रहने से एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी महसूस होता है। माना जाता है कि जो लोग नवरात्रि में हर दिन के हिसाब से कपड़े पहनें तो सुख-समृद्धि के साथ-साथ जिंदगी में शांति और खुशहाली बनी रहती है।

ऐसे करें मां कूष्मांडा की पूजा

आज के दिन स्नान करके रॉयल ब्लू रंग के कपड़ लें। अपने पूजा घर को साफ कर लें। हो सके तो सफाई के बाद गंगाजल छिड़क दें। पूजा घर के सामने बैठें और व्रक का संकप्ल लें। मां कूष्मांडा की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके साथ मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की तस्वीर नहीं है तो आप मां दुर्गा की तस्वीर ही रखें। आरती के साथ ही फूल और मिठाइयां अर्पित करें। कूष्मांडा मां को मालपुआ चढ़ाना शुभ माना जाता है तो भी ऐसा ही करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का 5वां और छठें अध्याय पाठ करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)