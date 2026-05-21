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Nautapa 2026: 25 मई से शुरू हो रहे नौतपा, इन 5 चीजों के दान से जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Nautapa Kab se Shuru Ho Rahe hain: नौतपा का धार्मिक के साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। मान्यता है कि नौतपा के समय धरती सबसे ज्यादा तपती है और भयंकर गर्मी होती है। जानें इस बार नौतपा कब से शुरू हो रहे हैं और नौतपा में किन चीजों का दान करना चाहिए।

Nautapa 2026: 25 मई से शुरू हो रहे नौतपा, इन 5 चीजों के दान से जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Nautapa Start and End Date 2026, What to donate during Nautapa: हिंदू धर्म में नौतपा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि नौतपा के दिनों में सूर्य अपनी सबसे तीव्र ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं, जिससे गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। इसलिए नौतपा को ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य की प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों में किए गए दान-पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है और भगवान सूर्य की कृपा से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

नौतपा क्या है:

हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो नौतपा प्रारंभ होते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद के पहले 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें ही नौतपा कहा जाता है। कहा जाता है कि इन नौ दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण भयंकर गर्मी पड़ती है। नौतपा को लेकर ऐसी मान्यता भी है कि नौतपा जितने अधिक तपते हैं, मानसून के दौरान उतनी ही अच्छी बारिश होती है।

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जानें नौतपा में किन चीजों का दान करना चाहिए-

1. गेहूं और चावल: नौतपा में अन्न का दान बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नौतपा में जरूरतमंद या गरीबों को गेहूं या चावल का दान करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है। पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

2. जल दान: ज्योतिष शास्त्र में नौतपा के समय जल दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। नौतपा में जल दान से मानसिक शांति मिलती है। मान्यता है कि जल दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं।

3. शरबत या पंखे का दान: नौतपा के दौरान शरबत या पंखे का दान अत्यंत शुभ माना गया है। शरबर शरीर में शीतलता प्रदान करता है और पंखा भीषण गर्मी से राहत दिलाता है। मान्यता है कि नौतपा में इन चीजों के दान से जन्मकुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में खुशियां आती हैं।

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4. वस्त्र व अन्य उपयोगी वस्तुएं: मान्यता है कि नौतपा में गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए। नौतपा में भीषण गर्मी से राहत के लिए गरीबों या जरूरतमंद लोगों को सूती वस्त्र, छाता, चप्पल और तौलिया आदि का दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सामाजिक मान-सम्मान बढ़ता है और सुख-समृद्धि आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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