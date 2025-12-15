सोमवार को शिव पूजा कैसे करें: एक दिन की सिंपल पूजा विधि, क्या करें और क्या बिल्कुल नहीं करें

संक्षेप: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और सच्चे मन से पूजा करते हैं। आइए जानते हैं सोमवार को शिव पूजा की सरल विधि, क्या करें और क्या नहीं।

हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और सच्चे मन से पूजा करते हैं। मान्यता है कि सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करने से विवाह, संतान सुख और आर्थिक समृद्धि से जुड़ी मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। सोमवार चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण मन को शांति और संयम प्रदान करता है। आइए जानते हैं सोमवार को शिव पूजा की सरल विधि, क्या करें और क्या नहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार को शिव पूजा क्यों है विशेष? सोमवार को 'सोम' यानी चंद्रमा का दिन कहा जाता है और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। यह दिन शिव पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन पूजा करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है, परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और कर्ज या आर्थिक संकट दूर होते हैं। मन शांत रहता है, क्रोध और चिंता पर नियंत्रण आता है। विवाह में बाधा, संतान सुख की कमी या नौकरी संबंधी परेशानियों में भी राहत मिलती है। नियमित सोमवार व्रत और पूजा से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन में समृद्धि लाते हैं।

सोमवार शिव पूजा की सरल विधि सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें – सफेद या पीले रंग के कपड़े सबसे शुभ हैं।

शिव मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग स्थापित करें।

सबसे पहले गंगाजल या शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं।

फिर पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और शक्कर) से अभिषेक करें।

इसके बाद फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं।

बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद फूल, चावल और भस्म चढ़ाएं।

पंचमेवा, फल और मिठाई का भोग लगाएं। शिवजी को मिश्री या गुड़ विशेष प्रिय है।

घी का दीपक जलाएं।

रुद्राक्ष की माला से ॐ नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।

शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें।

अंत में शिव आरती करें और प्रसाद बांटें। महामृत्युंजय मंत्र ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

शिव पूजा का सबसे उत्तम समय सोमवार को शिव पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 7 बजे तक का समय सबसे अच्छा है। इस समय पूजा करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल है। प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले और बाद के 1.5-1.5 घंटे का होता है, आमतौर पर शाम 5:30 से 7:30 बजे तक। इस समय शिवजी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और भक्तों की पुकार सुनते हैं। प्रदोष काल में पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। अगर संभव हो, तो दोनों समय पूजा करें।

सोमवार शिव पूजा में क्या बिल्कुल नहीं करें? शिव पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, वरना पूजा का फल कम हो जाता है:

तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा) बिल्कुल ना लें।

क्रोध, झूठ या निंदा न करें – वाणी पर संयम रखें।

काले कपड़े ना पहनें।

टूटा हुआ बेलपत्र या सूखे फूल न चढ़ाएं।

लोहे के बर्तन में अभिषेक ना करें।

दिन में सोना या आलस्य ना करें।

ब्रह्मचर्य का पालन करें।

पूजा में जल्दबाजी ना करें, श्रद्धा और शांति से करें। सोमवार को इस सरल विधि से शिव पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नियमित पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अवश्य आती है।