मंदिर में कितनी देर बजानी चाहिए घंटी? जानें सही तरीका

हिंदू धर्म में पूजा के दौरान घंटी बजाने का विशेष महत्व है। इसे बजाने के नियम भी हैं, जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। पूजा के दौरान घंटी क्यों और कितनी देर बजाई जाती हैं? इसके बारे में नीचे विस्तार से जानें…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:30 AM
पूजा-पाठ करने का हर किसी का तरीका अलग ही होता है। कोई हाथ जोड़कर अगरबत्ती जलाकर ही भगवान को याद कर लेता है तो कोई पूरे विधि विधान से हर एक चीज को पूरा करता है। हिंदू धर्म में पूजा के समय घंटी बजाने की एक परंपरा है। घंटी से निकली ध्वनि को काफी सकारात्मक माना जाता है। बहुत कम लोगों को पता है घंटी बजाने के भी कुथ नियम होते हैं। बता दें कि रोज होने वाली पूजा के साथ-साथ आरती और भोग लगाते वक्त घंटी बजाई जाती है। यहां तक की कथा और शुभ कामों में भी घंटी बजाते हैं। हालांकि घंटी बजानी कितनी देर है? इसे लेकर अधिकतर लोगों में कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए नीचे विस्तार से समझते हैं घंटी बजाने का सही तरीका...

क्यों बजाई जाती है घंटी?

घंटी बजाने के पीछे एक बड़ा राज है। मान्यता है कि घंटी बजाने से ओंकार का उच्चारण होता है। शास्त्रों में इसे काफी शुभ बताया गया है। इसकी ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध होता है और हर एक कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही कहते हैं कि इससे भगवान की मूर्ति चैतन्य होती है यानि कि वो जीवित या सचेत हो जाती है। साथ ही ये हमारे सातों चक्रों को भी एक्टिवेट कर देती हैं और इसके बाद की गई पूजा-अर्चना का अपना अलग ही महत्व है और इससे मन काफी शांत होता है।

कितनी देर घंटी बजाना है शुभ?

पूजा घर में भगवान को भोग लगाते हुए ही घंटी बजाई जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान अपना भोज न हवा के जरिए ग्रहण करते हैं। हवा यानी वायु के पांच तत्व बताए गए हैं और ऐसे में इनको याद करते हुए पांच बार घंटी बजाना सही है। कोशिश करें कि घंटी बजाते समय मन शांत रखें और भगवान को याद करते रहें। जिस तरह से पूजा घर के मंदिर में घंटी बजाने का ये सही नियम है वहीं मंदिर में जाकर घंटी बजाने के अपने अलग नियम हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)