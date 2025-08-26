गणेश चतुर्थी 2025: मोदक या फिर मोतीचूर लड्डू, बप्पा को लगाए किस चीज का भोग?

Ganesh Chaturthi Bhog: कल यानी 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर भगवान गणेश को भोग में मोदक देना चाहिए या फिर मोतीचूर के लड्डू? चलिए जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश और लड्डू को लेकर कौन सी पौराणिक कथा प्रचलित है?

गणेश चतुर्थी पर लोगों का जोश देखते ही बनता है। हर कोई अपने आसपास एक अलग तरह की एनर्जी को फील करता है। ये एनर्जी होती है पॉजिटिविटी की। अगस्त यानी भाद्रपद के महीने में कई तीज-त्योहार पड़ते हैं। उन्हीं में से एक है महारास्ट्र का सबसे प्रमुख पर्व गणेश चतुर्थी। हालांकि बीते कुछ साल से इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कल यानी कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा-अर्चना करके उनका मनपंसदीदा भोग लगाया जाता है। बचपन से हम देखते आए हैं कि मोदक और मोतीचूर लड्डू को हमेशा गणेश जी से ही जोड़कर देखा गया है। ऐसे में कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं आखिर गणेश चतुर्थी पर बप्पा को क्या चढ़ाया जाए?

भगवान गणेश को क्या है प्रिय? हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। लोग घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं। वहीं भोग को लेकर लोगों का मानना है कि भगवान गणेश को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और इसी वजह से उन्हें इसका भोग लगता है। हालांकि गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्हें ये भी खूब पसंद है। दरअसल गणपति बप्पा की मूर्ति और तस्वीरों में उनके हाथ में मोतीचूर का लड्डू ही दिखता है। दरअसल ये उनके मीठे के प्रति लगाव का एक प्रतीक है। गणेश चतुर्थी के खास अवसर पर उन्हें नारियल और तिल के लड्डू भी श्रद्धा के साथ अर्पित कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन कोशिश करें कि ये सारी चीजें आप घर पर ही शुद्ध तरीके से बनाएं।