lord ganesh bhog laddu or modak ganesh chaturthi par kya bhog lagana chahiye गणेश चतुर्थी 2025: मोदक या फिर मोतीचूर लड्डू, बप्पा को लगाए किस चीज का भोग?
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाlord ganesh bhog laddu or modak ganesh chaturthi par kya bhog lagana chahiye

गणेश चतुर्थी 2025: मोदक या फिर मोतीचूर लड्डू, बप्पा को लगाए किस चीज का भोग?

Ganesh Chaturthi Bhog: कल यानी 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर भगवान गणेश को भोग में मोदक देना चाहिए या फिर मोतीचूर के लड्डू? चलिए जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश और लड्डू को लेकर कौन सी पौराणिक कथा प्रचलित है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 10:56 AM
share Share
Follow Us on
गणेश चतुर्थी 2025: मोदक या फिर मोतीचूर लड्डू, बप्पा को लगाए किस चीज का भोग?

गणेश चतुर्थी पर लोगों का जोश देखते ही बनता है। हर कोई अपने आसपास एक अलग तरह की एनर्जी को फील करता है। ये एनर्जी होती है पॉजिटिविटी की। अगस्त यानी भाद्रपद के महीने में कई तीज-त्योहार पड़ते हैं। उन्हीं में से एक है महारास्ट्र का सबसे प्रमुख पर्व गणेश चतुर्थी। हालांकि बीते कुछ साल से इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कल यानी कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा-अर्चना करके उनका मनपंसदीदा भोग लगाया जाता है। बचपन से हम देखते आए हैं कि मोदक और मोतीचूर लड्डू को हमेशा गणेश जी से ही जोड़कर देखा गया है। ऐसे में कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं आखिर गणेश चतुर्थी पर बप्पा को क्या चढ़ाया जाए?

भगवान गणेश को क्या है प्रिय?

हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। लोग घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं। वहीं भोग को लेकर लोगों का मानना है कि भगवान गणेश को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और इसी वजह से उन्हें इसका भोग लगता है। हालांकि गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्हें ये भी खूब पसंद है। दरअसल गणपति बप्पा की मूर्ति और तस्वीरों में उनके हाथ में मोतीचूर का लड्डू ही दिखता है। दरअसल ये उनके मीठे के प्रति लगाव का एक प्रतीक है। गणेश चतुर्थी के खास अवसर पर उन्हें नारियल और तिल के लड्डू भी श्रद्धा के साथ अर्पित कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन कोशिश करें कि ये सारी चीजें आप घर पर ही शुद्ध तरीके से बनाएं।

भगवान गणेश और लड्डू की पौराणिक कथा

भगवान गणेश और मोतीचूर के लड्डू को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दरअसल एक बार भगवान कुबेर ने गणेश जी को अपने घर बुलाया था। जैसे ही गणेश जी को भूख लगी तो भगवान कुबेर उनके लिए स्वादिष्ट खाना ले आएं। गणेश जी को ज्यादा भूख लगी थी। ऐसे में वो धीरे-धीरे कुबेर जी के घर पर रखी हुई सारी चीजें खाने लगे। ये सब देखकर कुबेर जी तुरंत भगवान शिव और मां पार्वती से मदद लेने पहुंचे। मां पार्वती ने भगवान कुबेर को लड्डू दिए और गणेश जी को खिलाने के लिए कहा। जैसे ही भगवान कुबेर ने ये चीज की, तब जाकर गणेश जी की भूख मिटी। इसी के बाद से उन्हें भोग में मोतीचूर लड्डू देने की परंपरा शुरू हो गई।