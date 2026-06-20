लंबी या गोल बाती वाला घर में पूजा के दौरान कौन-सा दीया जलाना चाहिए?
पूजा में लंबी बाती वाला दीपक जलाएं या गोल? जानिए लक्ष्मी जी, शिव जी, विष्णु जी और अन्य देवी-देवताओं के सामने कौन-सी बाती वाला दिया जलाना शुभ है। जानिए सही बाती चुनने के फायदे और गलती से बचने के उपाय।
सनातन धर्म में दीपक जलाना पूजा का अभिन्न अंग माना जाता है। बिना दीपक के पूजा अधूरी समझी जाती है। दीपक ना सिर्फ अंधकार दूर करता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। लेकिन बाती का आकार भी महत्व रखता है। लंबी बाती वाला दीपक और गोल बाती वाला दीपक दोनों अलग-अलग देवी-देवताओं के लिए शुभ माने जाते हैं। गलत बाती वाला दीपक पूजा का फल कम कर सकता है या कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है।
दीपक जलाने का धार्मिक महत्व
दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दीपक के पूजा अधूरी रह जाती है। बाती का आकार देवता के स्वभाव के अनुसार चुना जाता है। गोल बाती स्थिरता और शांति का प्रतीक है, जबकि लंबी बाती वृद्धि, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि दीया के लिए सही बाती चुनने से देवी-देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
गोल बाती वाला दीपक किन देवताओं के लिए शुभ?
ज्योतिष और पुराणों के अनुसार, गोल या फूल बाती वाला दीपक ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शिव जी, इंद्र देव और गणेश जी के पूजन में जलाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती से पूजा करने से घर में स्थिरता, शांति और मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसे घी या तिल के तेल में जलाएं, तो और बेहतर फल मिलता है।
लंबी बाती वाला दीपक देवियों के लिए उत्तम
लंबी बाती वाला दीपक मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती मां और अन्य देवी स्वरूपों के पूजन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लंबी बाती से धन-वैभव, ऐश्वर्य और कुल वृद्धि होती है। खासकर लक्ष्मी पूजन, नवरात्रि और दीपावली पर लंबी बाती वाला दीपक जलाना काफी शुभ होता है। इससे घर में धन की निरंतरता बनी रहती है और परिवार की उन्नति होती है।
बाती का सही चुनाव
पूजा में दीपक जलाने के लिए कलावा या शुद्ध रूई से बनी बाती ही इस्तेमाल करें। दीया को हमेशा दाहिने हाथ की ओर रखें। बाती को साफ और सूखा रखें, गीली बाती से धुआं होता है, जो पूजा में बाधा डालता है।
गलत बाती से बचने के फायदे
अगर आप गलत बाती वाला दीपक जलाते हैं, तो पूजा का फल कम हो सकता है और कभी-कभी वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाता है। सही बाती चुनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में सुख-शांति रहती है। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले देवता के अनुसार, बाती का चुनाव जरूर करें।
सही बाती वाला दीया ना सिर्फ पूजा को पूर्ण बनाता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। इसलिए पूजा करते समय इस छोटी-सी बात का विशेष ध्यान जरूर रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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