Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाlighten lamp of 4 different oil to lord hanuman remove all problem from life
हनुमान जी के पास जलाएं इन अलग-अलग तेल का दीया, दूर होंगे हर तरह के संकट

हनुमान जी के पास जलाएं इन अलग-अलग तेल का दीया, दूर होंगे हर तरह के संकट

संक्षेप:

हनुमान जी की पूजा से शारीरिक, आर्थिक या शत्रु संबंधी हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। हनुमान जी की पूजा में अलग-अलग तेलों का दीपक जलाने से विशेष फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार चमेली तेल, सरसों तेल, तिल तेल और शुद्ध घी का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आइए जानते हैं इन दीपकों के लाभ और सही तरीका।

Dec 19, 2025 10:59 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हनुमान जी संकटमोचन और बजरंगबली हैं। इनकी पूजा से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या शत्रु संबंधी हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। हनुमान जी की पूजा में अलग-अलग तेलों का दीपक जलाने से विशेष फल मिलता है। शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार चमेली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल और शुद्ध घी का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है। विशेष तौर पर मंगलवार या शनिवार को इन तेलों का दीपक जलाने से संकट शीघ्र दूर होते हैं। आइए जानते हैं इन दीपकों के लाभ और सही तरीका।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चमेली के तेल का दीपक

चमेली का तेल हनुमान जी का सबसे प्रिय तेल माना जाता है। इस तेल का दीपक जलाने से शत्रु बाधा, बुरी नजर और काले जादू का प्रभाव पूरी तरह नष्ट हो जाता है। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार सुरक्षित रहता है। अगर किसी की नजर लग गई हो या शत्रु परेशान कर रहे हों, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में या घर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें। यह दीपक संकटमोचन हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करता है और हर खतरे से रक्षा करता है।

सरसों के तेल का दीपक

सरसों का तेल मंगल ग्रह से जुड़ा है और हनुमान जी मंगल के अधिदेवता हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से कुंडली में मंगल दोष शांत होता है। क्रोध, झगड़ा, मुकदमा या दुर्घटना का भय दूर होता है। अगर जीवन में बार-बार रुकावटें आ रही हों या गुस्सा ज्यादा आता हो, तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में एक लौंग डालकर जलाएं, तो प्रभाव और बढ़ जाता है। व्यापार या नौकरी में बाधा आने पर यह दीपक विशेष लाभ देता है।

तिल के तेल का दीपक

तिल का तेल शनि और मंगल दोनों से संबंधित है। हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक जलाने से आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी दूर होती है। शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या में यह दीपक बहुत फलदायी है। मंगलवार या शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें, तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यह दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सुख-समृद्धि लाता है।

शुद्ध घी का दीपक

शुद्ध घी का दीपक सभी देवताओं को प्रिय है, लेकिन हनुमान जी के लिए यह विशेष शुभ है। घी का दीपक जलाने से संतान सुख, विवाह, नौकरी या स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। यह दीपक हनुमान जी की कृपा को बढ़ाता है और घर में शांति लाता है। मंगलवार को घी का दीपक जलाकर बजरंग बाण पढ़ें, तो हर संकट दूर हो जाता है। घी का दीपक शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। नियमित जलाने से हनुमान जी सदैव रक्षा करते हैं।

ये सभी दीपक मंगलवार या शनिवार को जरूर जलाएं। दीपक लाल कपड़े पर रखें और दाहिने हाथ से जलाएं। पाठ के बाद दीपक को बुझाएं नहीं, खुद बुझने दें। इन दीपकों से हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगी और हर संकट दूर होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:Mangal Gochar 2025: साल के अंत में मंगल के गोचर से चमकेगी इन राशियों की किस्मत
ये भी पढ़ें:मंदिर से वापस आकर तुरंत हाथ-पैर क्यों नहीं धोना चाहिए? जानिए धार्मिक कारण
ये भी पढ़ें:प्रेमानंद जी महाराज: चोरी और हिंसा करने वालों को नरक में कैसी सजा मिलती है?
ये भी पढ़ें:कुंडली में राहु का सही गणित दिलाता है जबरदस्त सफलता, अचानक बदलता है भाग्य
Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Hindu Sanatan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने