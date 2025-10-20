Laxmi Puja Mantra: दीवाली की रात करें इन मंत्रों का उच्चारण, आज घर आएंगी मां लक्ष्मी
संक्षेप: Laxmi Puja Mantra Meaning: दीवाली की पूजा में मां लक्ष्मी के मंत्रों का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी पूजन के दौरान इन मंत्रों के उच्चारण से घर में सुख-समृद्धि आती है। नीचे विस्तार से इन मंत्रों को पढ़ें और साथ ही सरल भाषा में इनका अर्थ भी समझें।
Lakshmi Puja Mantra Hindi Meaning: देश भर में आज यानी 20 अक्टूबर को दीवाली मनाई जा रही है। हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर ही दीवाली मनाते हैं। दीवाली का सीधा संबंध भगवान श्रीराम से है। वह 14 साल के वनवास के बाद घर वापस लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए घी के दीए जलाकर जश्न मनाया था। इसी खुशी में हर साल दीवाली मनाई जाती है। दीवाली की रात मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में की गई इस पूजा से घर में सुख-समृद्धि आती है। दीवाली की रात मां लक्ष्मी के कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। इन मंत्रों के उच्चारण से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नीचे पढ़ें कुछ ऐसे ही मंत्र…
लक्ष्मी माता का मूल मंत्र
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः॥"
अर्थ: इस मंत्र का मतलब है कि मां लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में धन, सुख, सौभाग्य और समृद्धि आगमन हो।
महालक्ष्मी ध्यान मंत्र
ॐ नमस्तेस्तु महामाये, श्रीपीठे सुरपूजिते।
शंखचक्रगदाहस्ते, महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥
अर्थ: इस मंत्र का मतलब है कि हे महालक्ष्मी, आप महामाया हैं, आपकी पूजा देवता करते हैं। आपके हाथों में शंख, चक्र और गदा हैं। आपको बार-बार प्रणाम।
लक्ष्मी गायत्री मंत्र
ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे, विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्॥"
अर्थ: इस मंत्र का हिंदी में मतलब है कि हम सभी मिलकर महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। मां आप हम सभी को हमें ज्ञान, धन और सौभाग्य प्रदान करें।
धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी मंत्र
ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः॥
अर्थ: लक्ष्मी मां का ये सबसे छोटा लेकिन शक्तिशाली मंत्र है। इसका मतलब है कि कि हे मां लक्ष्मी अपनी कृपा हम पर बनाएं।
कुबेर लक्ष्मी मंत्र
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै कुबेराय नमः॥
अर्थ: इस मंत्र का मतलब है कि हे मां सिद्ध लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर, मैं आपका नमन करता हूं। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें।
