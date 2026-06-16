Laddu Gopal Sewa: भूखे ना रह जाएं हमारे कान्हा! घर में लड्डू-गोपाल के लिए जरूर रखें एक छोटा-सा बंटा, जानिए इसके नियम
Laddu Gopal Sewa Niyam: घर में लड्डू-गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए छोटा-सा बंटा जरूर रखें। जानिए बंटा रखने के नियम, क्या रखें और कैसे रखें। इससे कान्हा कभी भूखे नहीं रहेंगे और भक्ति भी गहरी होगी।
लड्डू गोपाल घर में विराजमान हैं तो उनकी सेवा में एक छोटी-सी बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भगवान कभी भूखे ना रह जाएं, इस भाव से उनके पास एक छोटा-सा बंटा यानी टिफिन रखा जाता है। यह एक बहुत पुरानी परंपरा है। बंटा इसलिए रखा जाता है कि ठाकुर जी को कभी भी भूख लगे, तो वे स्वयं बंटा खोलकर प्रसाद ग्रहण कर सकें।
लड्डू गोपाल के लिए बंटा रखने का भाव और महत्व
बंटा रखना मात्र एक रिवाज नहीं, बल्कि गहरी भक्ति और मातृत्व भाव का प्रतीक है। जैसे मां अपने बच्चे के लिए हमेशा कुछ खाने को रखकर रखती है, वैसे ही लड्डू गोपाल के लिए भी एक छोटा-सा बंटा रखा जाता है। यह भाव भगवान को बहुत प्रिय लगता है। घर में लड्डू गोपाल की सेवा के दौरान जब हम उन्हें भोग लगाते हैं, तो वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन बंटा रखने से उनकी निरंतर देखभाल का भाव बनता है।
बंटा क्या है और कैसे बनाएं?
बंटा एक छोटा, साफ और सुंदर टिफिन या डिब्बा होता है। इसे चांदी, पीतल या स्टील का बना सकते हैं। लकड़ी का छोटा बक्सा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बंटा हमेशा साफ-सुथरा और ढक्कन वाला होना चाहिए। इसे ठाकुर जी की मूर्ति के पास या उनके सिंहासन के दाईं ओर रखा जाता है। रोज शाम को या भोजन बनने के बाद इसमें ताजा प्रसाद रखें।
बंटा में क्या-क्या रखें?
बंटा कभी खाली नहीं रखना चाहिए। इसमें मिश्री, इलायची, छोटे-छोटे लड्डू, पेड़ा, चना, मखाना या फल रख सकते हैं। अगर रोज लड्डू बनाते हैं, तो एक-दो लड्डू बंटे में जरूर रखें। कुछ भक्त बंटे में घी वाली मीठी रोटी या चूरमा भी रखते हैं। बंटा में जो भी रखें, वह शुद्ध, ताजा और सात्विक हो।
बंटा रखने के नियम और सावधानियां
बंटा रखते समय कुछ नियमों का पालन जरूरी है। रोज शाम को पुराना प्रसाद निकालकर नया रखें। निकाला हुआ प्रसाद परिवार में बांट दें। बंटा हमेशा ठाकुर जी की दाईं ओर या सामने रखें। इसे खोलते या बंद करते समय 'जय श्री कृष्ण' या 'राधे राधे' का जाप करें।
बंटा रखने से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ
बंटा रखने से भक्त का मन निरंतर भगवान में लगा रहता है। ठाकुर जी की निरंतर सेवा का भाव बनता है।सबसे बड़ी बात यह है कि बंटा रख देने से लड्डू गोपाल कभी भूखे नहीं रहते हैं। उनकी भूख मिटाने का यह छोटा-सा उपाय भक्ति को बढ़ाता है।
अगर आप घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो इस परंपरा को जरूर अपनाना चाहिए। एक छोटा-सा बंटा ना सिर्फ ठाकुर जी को प्रसन्न रखता है, बल्कि पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनाए रखता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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