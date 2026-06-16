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Laddu Gopal Sewa: भूखे ना रह जाएं हमारे कान्हा! घर में लड्डू-गोपाल के लिए जरूर रखें एक छोटा-सा बंटा, जानिए इसके नियम

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Laddu Gopal Sewa Niyam: घर में लड्डू-गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए छोटा-सा बंटा जरूर रखें। जानिए बंटा रखने के नियम, क्या रखें और कैसे रखें। इससे कान्हा कभी भूखे नहीं रहेंगे और भक्ति भी गहरी होगी।

Laddu Gopal Sewa: भूखे ना रह जाएं हमारे कान्हा! घर में लड्डू-गोपाल के लिए जरूर रखें एक छोटा-सा बंटा, जानिए इसके नियम

लड्डू गोपाल घर में विराजमान हैं तो उनकी सेवा में एक छोटी-सी बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भगवान कभी भूखे ना रह जाएं, इस भाव से उनके पास एक छोटा-सा बंटा यानी टिफिन रखा जाता है। यह एक बहुत पुरानी परंपरा है। बंटा इसलिए रखा जाता है कि ठाकुर जी को कभी भी भूख लगे, तो वे स्वयं बंटा खोलकर प्रसाद ग्रहण कर सकें।

लड्डू गोपाल के लिए बंटा रखने का भाव और महत्व

बंटा रखना मात्र एक रिवाज नहीं, बल्कि गहरी भक्ति और मातृत्व भाव का प्रतीक है। जैसे मां अपने बच्चे के लिए हमेशा कुछ खाने को रखकर रखती है, वैसे ही लड्डू गोपाल के लिए भी एक छोटा-सा बंटा रखा जाता है। यह भाव भगवान को बहुत प्रिय लगता है। घर में लड्डू गोपाल की सेवा के दौरान जब हम उन्हें भोग लगाते हैं, तो वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन बंटा रखने से उनकी निरंतर देखभाल का भाव बनता है।

बंटा क्या है और कैसे बनाएं?

बंटा एक छोटा, साफ और सुंदर टिफिन या डिब्बा होता है। इसे चांदी, पीतल या स्टील का बना सकते हैं। लकड़ी का छोटा बक्सा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बंटा हमेशा साफ-सुथरा और ढक्कन वाला होना चाहिए। इसे ठाकुर जी की मूर्ति के पास या उनके सिंहासन के दाईं ओर रखा जाता है। रोज शाम को या भोजन बनने के बाद इसमें ताजा प्रसाद रखें।

बंटा में क्या-क्या रखें?

बंटा कभी खाली नहीं रखना चाहिए। इसमें मिश्री, इलायची, छोटे-छोटे लड्डू, पेड़ा, चना, मखाना या फल रख सकते हैं। अगर रोज लड्डू बनाते हैं, तो एक-दो लड्डू बंटे में जरूर रखें। कुछ भक्त बंटे में घी वाली मीठी रोटी या चूरमा भी रखते हैं। बंटा में जो भी रखें, वह शुद्ध, ताजा और सात्विक हो।

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बंटा रखने के नियम और सावधानियां

बंटा रखते समय कुछ नियमों का पालन जरूरी है। रोज शाम को पुराना प्रसाद निकालकर नया रखें। निकाला हुआ प्रसाद परिवार में बांट दें। बंटा हमेशा ठाकुर जी की दाईं ओर या सामने रखें। इसे खोलते या बंद करते समय 'जय श्री कृष्ण' या 'राधे राधे' का जाप करें।

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बंटा रखने से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ

बंटा रखने से भक्त का मन निरंतर भगवान में लगा रहता है। ठाकुर जी की निरंतर सेवा का भाव बनता है।सबसे बड़ी बात यह है कि बंटा रख देने से लड्डू गोपाल कभी भूखे नहीं रहते हैं। उनकी भूख मिटाने का यह छोटा-सा उपाय भक्ति को बढ़ाता है।

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अगर आप घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो इस परंपरा को जरूर अपनाना चाहिए। एक छोटा-सा बंटा ना सिर्फ ठाकुर जी को प्रसन्न रखता है, बल्कि पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनाए रखता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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