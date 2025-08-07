krishna janmastami easy and powerful mantra for puja janmastami par kaun sa mantra bolna chahie जन्माष्टमी की पूजा में करें इन 3 शक्तिशाली मंत्रों का जाप, श्री कृष्ण बरसाएंगे खूब कृपा
जन्माष्टमी की पूजा में करें इन 3 शक्तिशाली मंत्रों का जाप, श्री कृष्ण बरसाएंगे खूब कृपा

Krishna Janmastami Powerful Mantra: जन्माष्टमी की पूजा के दौरान अगर आप श्री कृष्ण के तीन सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ेंगे तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नीचे पढ़िए इन मंत्रों को और साथ ही जानिए इसका सही और आसान सा मतलब…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 10:42 AM
हर साल कृष्ण जन्माष्टमी धूमधान से मनाई जाती है। जहां कुछ लोग कृष्ण मंदिर पहुंचकर अपने ईष्ट का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं कुछ लोग घरों में झाकियां सजाकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। भाद्रपद माह के कृष्णपक्ष के अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी होती है। हर साल की तरह इस बार भी कई लोग जन्माष्टमी की तिथि को लेकर बहुत कन्फ्यूज हैं। बता दें कि इस साल गृहस्थों वाली जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जा रही है। बात की जाए वैष्णव वाली जन्माष्टमी की तो ये 16 अगस्त को पड़ेगी। विधि विधान से की गई भगवान की पूजा से लेकर उनके भोग की तैयारी लोग तहेदिल से करते हैं। इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। वहीं अगर आप इस दिन श्री कृष्ण के 3 शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर लेंगे तो जीवन से हर दुख एक-एक करके गायब होने लगेंगे। नीचे जानें इन मंत्रों के बारे में...

पहला मंत्र: ॐ कृष्णाय नम

इसे भगवान कृष्ण का महामंत्र कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से जो इंसान इस मंत्र का जाप करता है, उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। वहीं इसके जाप से आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी मिलती है। साथ ही जीवन में आ रही हर बाधा धीरे-धीरे खत्म होने लगती है।

दूसरा मंत्र: ॐ श्री कृष्णः शरणं मम

श्रीकृष्ण से जुड़ा ये मंत्र भी अपने आप में खास है। इसे काफी शक्तिशाली माना जाता है। इसका अर्थ है कि जो भी इस मंत्र का जाप कर रहा है वो भगवान की शरण में जाना चाहता है। हर सुख-दुख में वो भगवान की ही शरण में रहना चाहता है।

तीसरा मंत्र: कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः

तीसरा मंत्र भी काफी शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि हम वासुदेव के नंद गोविंद की हम वंदना करते हैं। उन्हें बार-बार नमन है। वो हमारे सारे कष्ट दूर कर दें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)