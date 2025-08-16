Happy Krishna Janmashtami 2025: खास मैसेज के साथ लोगों को आज भेजें ढेर सारा प्यार

Janmashtami Wishes in Hindi: आज देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रू में श्री कृष्ण ने जन्म लेकर दुनिया में फैले अधर्म का विनाश किया। उनके जन्मोत्सव पर प्यारी शुभकामनाओं के साथ अपने परिजनों और दोस्तों के दिन को खास बनाएं।

Sat, 16 Aug 2025 08:37 AM

Krishna Janmashtami Wishes in Hindi: आज भाद्रपद की अष्टमी तिथि है। आज के ही दिन भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। धरती पर लोगों को धर्म और प्यार का पाठ पढ़ाने आए श्री कृष्णा के जन्मोत्सव को लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान लोग सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे को बधाई देकर खुशियां फैलाते हैं। अगर आप भी अपने परिजनों को आज के दिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए खूबसूरत मैसेजेस को भेज सकते हैं। साथ ही आप इन्हें अपने व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं।

1. माखन चुराकर जिसने खाया ,

बंसी बजाकर जिसने नचाया ,

ख़ुशी मनाओ उनके जन्मदिन की ,

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया।

Happy Krishna Janmashtami 2025!

2. बांधी है जिसने प्रीत की डोर,

वो है गोकुल का नटखट माखन चोर।

चारों ओर होता उसका ही शोर,

नाम है उसका नन्द किशोर।।

Happy Krishna Janmashtami 2025!

3. मुरली की मधुर तान सुनो,

कृष्ण का प्यारा नाम चुनो।

इस जन्माष्टमी पर उनके रंग में डूब जाओ,

प्रेम और भक्ति के दीप जलाओ।।

Happy Krishna Janmashtami 2025!

4. प्यारी सी सूरत नटखट श्यामा,

तुमको चाहे ये सारा जमाना।

मैं भी हूं देखो तुम्हारा दीवाना,

हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे प्यारे कान्हा।।

Happy Krishna Janmashtami 2025!

5. श्याम रंग में रंग जाओ,

दिन रात उनके ही भजन गाओ।

जन्माष्टमी पर कान्हा को अपने दिल में बसाओ।।

Happy Krishna Janmashtami 2025!

6. नन्द के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।

आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

Happy Krishna Janmashtami 2025!

7. हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी,

हे नाथ नारायण वासुदेवाय।

एक मात्र स्वामी तुम सखा हमारे,

हे नाथ नारायण वासुदेवा।।

Happy Krishna Janmashtami 2025!

8. कण-कण में है वो, जीवन के हर रंग में है वो,

अंग-अंग में हैं वो, हर व्यक्ति के संग में हैं वो।

Happy Krishna Janmashtami 2025!

9. नटखट गोपाला है नंद लाला,

क्यूट है जिसकी अदाएं और है वो सुंदर नयनों वाला।

Happy Krishna Janmashtami 2025!

10. दुनिया का पढ़ाया प्रेम का पाठ,

बचपन में कान्हा के दिखे खूब ठाठ।।

हर किसी को कहा अपना,

सबने देखा सिर्फ उसी का सपना।।