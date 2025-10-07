karwa chauth puja samagri list karva chauth ki thali mein kya kya hota hai Karva Chauth Samagri: इन चीजों के बिना अधूरी है करवा चौथ की पूजा, नोट करें सामग्री लिस्ट
Karva Chauth Samagri: इन चीजों के बिना अधूरी है करवा चौथ की पूजा, नोट करें सामग्री लिस्ट

Karva Chauth Puja Samahgri: इस हफ्ते करवा चौथ है। हिंदू धर्म में इस व्रत को बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। जानिए इस दिन की पूजा थाली में कौन-कौन सी चीजें होनी जरूरी है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 11:36 AM
Karva Chauth Samagri: इन चीजों के बिना अधूरी है करवा चौथ की पूजा, नोट करें सामग्री लिस्ट

Karva Chauth Puja Samagri: प्रेम, समर्पण और आस्था के प्रतीक करवाचौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। सुहागिन औरतें इस दिन पति की लंबु आयु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर भूखे-प्यासे रहने के बाद शाम को चंद्रमा को देखकर महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। ये व्रत जिनता कठिन हैं, उतने ही इसके नियम भी हैं। इसी के साथ इसकी पूजा में लगने वाले सामान को लेकर कई बार कन्फ्यूजन होता है। आज बात करेंगे कि आखिर करवा चौथ की पूजा वाली थाली में क्या-क्या होना चाहिए?

तांबे का लोटा: शाम को चांद को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा लगेगा, जिसे आप अपनी थाली में रखेंगी। तांबे की जगह मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं। चंदमा के आते ही पूजा की थाली में इसे रखना काफी शुभ माना जाता है।

मिठाइयां: करवा चौथ की थाली में मिठाई जरूर रखना चाहिए। चंद्रमा और करवा माता को मिठाई अर्पित करें। मीठे में अपनी पसंद से कुछ भी रखा जा सकता है। इस मिठाई के जरिए ही महिलाएं अपने व्रत खोलती हैं।

छन्नी: इसके बिना तो करवा चौथ की पूजा ही अधूरी है। करवा चौथ की थाली में छन्नी जरूर रखी जाती है। इस छन्नी की मदद से ही महिलाएं चांद को देखती हैं और इसके बाद पति के चेहरे को देखकर मंगल दुआ करती हैं। माना जाता है कि छन्नी में जितने छेद होंगे, पति की उम्र उतनी ही लंबी होती चली जाती है।

दीया: पूजा की थाली में दीया जरूर रखें। छलनी पर इस दीए को ही रखकर पति के चहरे को देखा जाता है। मान्यता है कि इस दीए की रोशनी से रिश्ता और मजबूत हो जाता है। साथ ही ये रिश्तों के अंधेरे को भी दूर करती है।

फूल: पूजा की थाली में फूल का होना भी जरूरी है। चंद्रदेव और करवा माता को फूल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना मांगे। इसे थाली में याद से रख लें।

करवा चौथ की थाली में अन्य चीजें: करवा चौथ की पूजा थाली में धूपबत्ती, सिंदूर, चंदन, दूध-दही, गंगाजल, हल्दी और अक्षत भी रख लें। पूजा के दौरान ये चीजें काम आती हैंँ।

