Karwa Chauth 2025: पार्टनर को भेजने के लिए 10 सबसे बेस्ट मैसेज, 8वीं वाली है सबसे खास

Happy Karwa Chauth 2025: आज 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। इस खास मौके पर सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वहीं सोशल मीडिया भी करवा चौथ की विशेज से भरा रहता है। इस मौके पर आप भी अपनों को करवा चौथ की बधाई दें।

Fri, 10 Oct 2025 07:16 AM

Karwa Chauth Wishes In Hindi: आज करवा चौथ है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को इस व्रत को रखा जाता है। करवा माता को समर्पित इस व्रत की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन करवा माता को पूजने से पति को लंबी आयु मिलती है। वहीं व्रत रखने वाली हर महिला को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देने के साथ ही इस व्रत का समापन होता है। इस खास मौके पर लोग एक-दूसरे को करवा चौथ की बधाइयां जरूर भेजते हैं। आज आपको कुछ ऐसे ही चुनिंदा मैसेज मिलने वाले हैं, जो आप अपनों को भेज सकते हैं। साथ ही आप इसे अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। नीचे देखें करवा चौथ 2025 के लिए कुछ ऐसे ही प्यारे-प्यारे मैसेज...

1. करवा चौथ का आया है सुहाना त्योहार,

सजे हैं हाथ, दिल में है प्यार।

चांद की पूजा और साजन का है इंतजार,

यही तो है सुहागिनों का सबसे प्यारा उपहार।।

हैप्पी करवा चौथ 2025 2. आज का दिन है सच्चे प्यार का इजहार,

करवा चौथ लाया है रिश्तों में बहार।

चांद से पहले देखूं मैं तेरा चेहरा,

बस यही दुआ है तू रहे सदा मेरा।।

हैप्पी करवा चौथ 2025 3. जब तक धड़कनें हैं, तेरा नाम रहेगा,

हर जन्म तू ही मेरा अरमान रहेगा।

इस करवा चौथ पर बस वादा है इतना,

तेरे बिना मेरा कोई अरमान ना रहेगा।

हैप्पी करवा चौथ 2025 4. हाथों में मेहंदी, दिल में अरमान,

साजन की लंबी उम्र की करती हूं दुआ भगवान।

सिंदूर, बिंदी, और सोलह श्रृंगार,

हर सुहागन का ये सबसे प्यारा त्यौहार।।

हैप्पी करवा चौथ 2025 5. करवा चौथ की रात है निराली,

चांद का करेंगे अब दीदार।

हर दुआ में तेरा ही नाम लूं मैं,

मुझे सिर्फ तुझसे हैं प्यार।।

हैप्पी करवा चौथ 2025 6. मेरी उम्र तुझे लग जाए,

तेरी मुस्कान मेरी दुआ बन जाए।

अगर मैं रुठ जाऊं, तो तुम मनाना,

करवा चौथ का ये बंधन सदा निभाना।।

हैप्पी करवा चौथ 2025 7. व्रत रखा है तेरी लंबी उम्र के लिए,

सजी हूं आज सिर्फ तेरे प्यार के लिए।

ना चाहूं सोना, ना चांदी, ना गहने,

बस तू रहे हमेशा मेरे संग हर सपने।

हैप्पी करवा चौथ 2025 8. सोलह श्रृंगार से सजी है हर रानी,

चांद का इंतजार करे हर सुहागन दीवानी।

हर जन्म मिले तेरा साथ मुझे,

यही है हर पत्नी की दिल की कहानी।।

हैप्पी करवा चौथ 2025 9. हमारा रिश्ता यूं ही हर दिन खिले,

हर करवा चौथ पर प्यार तेरा मिले।

चांद देखूं तुम्हारे संग मुस्कुराकर,

है दुआ मेरी लग जाए तुझे उम्र मेरी।।

हैप्पी करवा चौथ 2025 10. करवा चौथ की रात है रोशनी से भरी,

हर सुहागन की आंखों में चमक है निखरी।

तेरे बिना अधूरी है मेरी हर खुशी,

बस तू ही मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी।