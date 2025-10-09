karva chauth top 10 wishes in hindi for husband and wife Karva Chauth Wishes: करवा चौथ के 10 बेस्ट मैसेज, सातवीं पर आ जाएगा दिल
Karva Chauth Wishes: करवा चौथ के 10 बेस्ट मैसेज, सातवीं पर आ जाएगा दिल

Karva Chauth Wishes: हर एक सुहागिन के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद ही खास होता है। कल यानी 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस खास मौके पर अपनों को करवा चौथ की बधाई खास अंदाज में दें। नीचे देखें टॉप 10 विशेज की लिस्ट…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 10:32 AM
Karva Chauth 2025 Wishes In Hindi: हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का बहुत महत्व होता है। हर साल कार्तिक माह में रखा जाने वाला ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए होती है। वहीं अब तो कुछ विवाहित पुरुष भी अपनी पत्नियों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं। 10 अक्टूबर को करवा चौथ है। कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा पति पाने के लिए इस व्रत को रखती है। पूरे दिन भूखी-प्यासी रहने के बाद महिलाएं चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद छन्नी की मदद से पति के चेहरे को देखती हैं और इसके बाद अपने व्रत को खोलती हैं। इस दौरान चंद्रदेव के साथ-साथ करवा माता की भी पूजा होती है। कोई तीज त्योहार हो और सोशल मीडिया ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? करवा चौथ के दिन लोग एक-दूसरे को मैसेज भेजकर शुभकामनाएं देते हैं। वहीं कुछ लोग स्टेटस पर फोटोज और कोट्स शेयर करना पसंद करते हैं। नीचे देखिए कुछ ऐसे ही करवा चौथ विशेज दो आप अपनों को भेज सकते हैं....

1. चांद की रोशनी जैसे तुम्हारा प्यार चमके,

ये व्रत तुम्हारे रिश्ते में खुशियां भर दे।

साथ और मिठास हर दिन बढ़ता रहे,

करवा चौथ का ये दिन हर बार की तरह ही दमके।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।

2. चांद की तरह जगमगाए तुम्हारा प्यार,

हर पल लाए रिश्तों में खुशियों की मिठास।

साथ रहो हमेशा, हंसी ना हो कभी भी कम,

इस बार भी करवा चौथ बनें तुम्हारे लिए खास।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।

3. रिश्ते में आई नई उमंग,

सपनों और प्यार से जिंदगी हो रोशन।

साथ हो हमेशा, ना आए कभी दूरी,

इस बार तुम्हारी मनोकामना हो पूरी।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।

4. इस व्रत गहरा हो जाए प्यार तुम्हारा,

खुशियों से जगमगाए संसार तुम्हारा।

साथ और भरोसा हमेशा यूं ही बढ़ता रहे,

चांद भी आज हो जाए दीवाना तुम्हारा।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।

5. चांद की रोशनी तुम्हारे रिश्ते को सजाए,

सपनों की मिठास हर दिन साथ लाए।

साथ हंसो, साथ जीओ, साथ बढ़ो तुम,

जिंदगी में हर खुशी के साथ जीओ तुम।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।

6. ये व्रत तुम्हारे प्यार की बढ़ाए गहराई,

रिश्ते में देखो मिठास और भी लेकर है आई।

साथ रहो हमेशा, दिल में रहें सुकून,

तुम रहो सलामत और साथ रहे प्यार की परछाई।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।

7. सजी हैं हाथों में लाल चूड़ियां,

माथे पर सुहागन के सजा है सिंदूर।

भरा रहे हमेशा आपका जीवन,

खुशियों से भरपूर।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।

8. करवा चौथ का ये पावन अवसर,

आपके वैवाहिक जीवन में लाए नई उमंग।

प्यार, विश्वास और साथ का अटूट संग,

रिश्तों में घुल जाए मोहब्बत की हर तरंग।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।

9. मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां,

सजधज कर बैठी हूं मैं।

चांद की एक झलक पाने को,

तेरी लंबी उम्र की दुआ मांगने को।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।

10. चांद सा दीवाना कहीं नहीं,

आप सा साथी कहीं नहीं।

हो पूरी इस बार आपकी हर कामना,

आप सा सच्चा सच में कहीं नहीं।।

करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं।