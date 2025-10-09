करवा चौथ की मेहंदी लगाने के लिए आज शाम 05:58 बजे से है शुभ मुहूर्त, कर लें ये छोटा सा काम

Karva Chauth Mehendi Muhurat: करवा चौथ कल है। ऐसे में लोग आज शाम में ही मेहंदी लगवाएंगे। मेहंदी लगवाने जाने से पहले एक बार जान लें कि आज शाम का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही इसे लगवाते हुए एक छोटा सा काम कर लें तो आपके लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी।

करवा चौथ को प्रेम और सुहाग का प्रतीक मानते हैं। सुहागिनों के लिए इस व्रत का खास महत्व होता है। इस व्रत की शुरुआत सुबह खाने वाली सरगी से लेकर चंद्रदेव और करवा माता की पूजा के साथ खत्म होती है। इसके बाद महिलाएं अपने पतियों के हाथों से पानी पीकर इस व्रत को खोलती हैं। पतियों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा जाता है। महिलाएं हफ्ते भर से इस व्रत की तैयारी शुरू कर देती हैं। इस व्रत में 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है, जिसमें से एक है मेहंदी लगाना। करवाचौथ कल यानी 10 अक्टूबर को है और ऐसे में एक दिन पहले यानी आज मेहंदी लगवाना ही सही होता है। तो ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर आज मेहंदी लगवाने का शुभ मुहूर्त क्या है?

करवा चौथ की मेहंदी का शुभ मुहूर्त तीज-त्योहार में कई काम होते हैं और तैयारियों में खूब समय भी लगता है। ऐसे में अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी मेहंदी लगवाई जा सकती है लेकिन हां अगर शुभ मुहूर्त में इसे लगवाया जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। मेहंदी लगवाने का शुभ मुहूर्त शाम से है। आज शाम को 5 बजकर 58 मिनट से मेहंदी लगवाने का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। अगर आप शुभ मुहूर्त में ही मेहंदी लगवाने की सोच रही हैं तो आप जल्द से जल्द ये करवा लें क्योंकि मुहूर्त डेढ़ घंटे से भी कम है। 9 अक्टूबर को मेहंदी लगवाने का शुभ मुहूर्त सिर्फ 1 घंटे और 23 मिनट के लिए ही रहेगा। इसका मतलब है कि मुहूर्त शाम में ही 7 बजकर 12 मिनट पर खत्म हो जाएगा।