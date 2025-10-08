karva chauth 2025 avoid these 5 colour clothes like saree suit and lehenga Karva Chauth 2025: ना पहनें इन 5 रंग के कपड़े, शादीशुदा जिंदगी में आ सकता है तूफान
Karva Chahtuh 2025 Clothes Color: करवा चौथ के खास मौके पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस व्रत पर पहने जाने वाले कपड़ों को लेकर महिलाएं कुछ दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देती हैं। इस दौरान कुछ लोग फैशन के चक्कर में गलत रंग के कपड़ों का चुनाव कर लेती हैं जोकि शुभ नहीं होता है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 06:54 AM
हिंदू धर्म में कई तीज-त्योहार हैं, जिनका विशेष महत्व है और करवा चौथ उनमें से एक है। इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जा रहा है। हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर शादीशुदा महिलाएं अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगती हैं। पूरे जतन के साथ इस व्रत को रखती हैं। वहीं इस व्रत के लिए वो अपने साज-श्रृंगार को लेकर भी कोई कमी नहीं बरतना चाहती हैं।

महिलाएं करती हैं 16 श्रृंगार

करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करके चंद्रदेव और करवा माता की पूजा करती हैं। इस व्रत की तैयारी कई दिन से शुरू हो जाती है और महिलाएं इस खास दिन को अपने कपड़ों से और भी खास बना लेना चाहती हैं। वहीं फैशन के चक्कर में कई बार कपड़ों के रंगों का चयन करते वक्त कुछ लोग गलती कर जाते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर किस रंग के कपड़ों को अवॉइड करना है?

पहनें इस रंग के कपड़ें

बता दें कुछ लोग करवा चौथ पर लहंगे और सूट को चुनती हैं। वहीं ज्यादातर महिलाएं इस दौरान साड़ी ही पहनती हैं। करवा चौथ के लिए कपड़े खरीदते वक्त इस बात का ध्यान दना है कि कुछ अशुभ रंगों को इस व्रत से दूर ही रखना है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से करवा चौथ या किसी भी तीज त्योहार के लिए काला, ग्रे, सफेद, भूरा और नीले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। ऐसे में करवा चौथ के कपड़ों की शॉपिंग के वक्त इन रंगों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए।

ये रंग है सबसे शुभ

अब सवाल ये आता है कि आखिर करवाचौथ पर किस रंग के कपड़े पहने जाएं? बता दें इस व्रत के लिए लाल रंग के कपड़ों को पहनना सबसे शुभ होता है। वहीं करवा चौथ की पूजा के दौरान गुलाबी, पीला और महरून रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)