असम का कामाख्या देवी धाम,जहां तीन दिन लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र का पानी, 15 जून से बदल जाएगा यहां स्पेशल दर्शन का नियम
असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी धाम में अम्बुवाची मेला के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी तीन दिन लाल हो जाती है। 15 जून 2026 से स्पेशल दर्शन टिकट केवल ऑनलाइन बुकिंग पर उपलब्ध होगा। जानिए कामाख्या मंदिर की पौराणिक कथा, योनि पूजा रहस्य और नया दर्शन नियम।
असम की राजधानी गुवाहाटी के पास नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर मां सती के योनि भाग से जुड़ा होने के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक कुंड की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी को शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है और तांत्रिक साधना के लिए यह स्थान विश्व प्रसिद्ध है।
कामाख्या मंदिर का पौराणिक महत्व
कालिका पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमान सहकर शरीर त्याग दिया, तब भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जहां-जहां ये टुकड़े गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। माता सती का योनि भाग नीलाचल पर्वत पर गिरा, जिसे कामाख्या के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि यह मंदिर महापीठ का दर्जा रखता है।
योनि कुंड की अनोखी पूजा
कामाख्या मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां मां दुर्गा या जगदंबा की कोई मूर्ति नहीं है। भक्त एक प्राकृतिक योनि आकार के कुंड में फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। इस कुंड से निरंतर पानी रिसता रहता है, इसलिए इसे फूलों से ढककर रखा जाता है। भक्त इस कुंड को मां का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं।
अंबुवाची मेला और ब्रह्मपुत्र का लाल पानी
हर साल अंबुवाची मेला के दौरान तीन दिनों तक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। मान्यता है कि इन दिनों मां कामाख्या रजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं। मेला समाप्त होने के बाद भक्तों को लाल रंग का सूती कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है।
15 जून से बदल जाएगा दर्शन का नियम
कामाख्या मंदिर प्रबंधन ने घोषणा की है कि 15 जून 2026 से विशेष दर्शन टिकटों की बुकिंग केवल ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन काउंटर पर टिकट उपलब्ध नहीं होंगे। श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.mkdonline.in के माध्यम से ही स्पेशल दर्शन बुक कर सकेंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बढ़ती भीड़ को व्यवस्थित करना है।
कामाख्या मंदिर की विशेषता
कामाख्या मंदिर ना सिर्फ शक्ति उपासना का केंद्र है, बल्कि तांत्रिक साधना का भी प्रमुख स्थल है। यहां साल भर तांत्रिक साधक सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। मंदिर का वातावरण दिव्य और रहस्यमय दोनों है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ यहां आते हैं, उन्हें मां कामाख्या की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
कामाख्या देवी धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति और भक्ति का अनुपम केंद्र है। अंबुवाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र का लाल पानी और 15 जून से शुरू होने वाला ऑनलाइन टिकट सिस्टम इस मंदिर की खासियत को और बढ़ा रहा है। अगर आप असम की यात्रा पर जा रहे हैं, तो कामाख्या मंदिर जरू जाएं। मां कामाख्या की कृपा से जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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