जन्माष्टमी 2025: श्री कृष्ण ने क्यों की 16 हजार रानियों से शादी? जानें पौराणिक कथा

Shri Krishna and 16 Thousand Marriages: श्री कृष्णा से जुड़ी कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं। जन्माष्टमी से पहले श्री कृष्ण से जुड़ी उस पौराणिक कथा को पढ़िए जिसमें जिक्र है उनकी 16 हजार शादियों का…

Shri Krishna Katha in Hindi: कल यानी कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। इस दौरान श्री कृष्ण से जुड़ी पौराणिक कथाओं को पढ़ना शुभ माना जाता है। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक श्री कृष्ण से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिनमें से कुछ के बारे में लोग नहीं जानते हैं। धार्मिका मान्यता और शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण 10 में से उनके आठवें अवतार हैं।

श्री कृष्ण का जन्म धरती पर आकर लोगों को धर्म सिखाने के लिए हुआ था। जीवन से जुड़े उनके सारे ज्ञान का सार हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ गीता में मिल जाता है। श्री कृष्ण से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि धर्म को ही बचाने के लिए एक बार उन्हें 16 हजार शादियां करनी पड़ी थीं।

नरकासुर और श्री कृष्ण की कहानी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नरकासुर ने राजाओं की 16 हजार बेटियों को बंदी बनाकर एक जेल में डाल दिया। इन 16 हजार कन्याओं को बचाने के लिए श्री कृष्ण नरकासुर से भिड़ गए। उसे पराजित करके श्री कृष्ण ने उन 16 हजार कन्याओं को बचा लिया। हालांकि अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि बचाई गई कन्याओं में से कइयों के घरवाले अपने प्राण त्याग चुके थे। वहीं कुछ लोगों ने अपनी बेटियों को अपनाने से इनकार कर दिया था।