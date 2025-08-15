janmashtami krishna murti in black and white color krishna ki kaisi murti kharide जन्माष्टमी 2025: सफेद या काली? श्री कृष्ण की किस मूर्ति को घर में रखना होता है शुभ?
जन्माष्टमी 2025: सफेद या काली? श्री कृष्ण की किस मूर्ति को घर में रखना होता है शुभ?

Shri Krishna Idol: जन्माष्टमी से पहले पूजा घर में श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करने की सोच रहे हैं? अगर आपको श्री कृष्ण की मूर्ति खरीदने से पहले रंग के चयन करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो नीचे विस्तार से पढ़ें कि आखिर किस मूर्ति को लेना सही है?

Fri, 15 Aug 2025
16 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में ही हुआ था। इस महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया। जन्माष्टमी पर लोग पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस दौरान घर में लड्डू गोपाल और श्री कृष्ण की मूर्ति को सजाया जाता है। कुछ लोग जन्माष्टमी के दिन घर पर मूर्ति लाना चाहते हैं। ऐसे में एक कन्फ्यूजन ये होता है कि बाजार में मिलने वाले श्री कृष्ण की सफेद और काली मूर्ति में से किसका चयन किया जाए? कई बार लोग इसे लेकर ये भी सोचने लगते हैं कि कहीं गलत रंग का चुनाव ना कर लें। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं तो नीचे विस्तार से पढ़ें...

हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की मूर्ति की पूजा की खूब मान्यता है। ऐसे में अगर पूजा घर में स्थापना करने के लिए कोई मूर्ति लाई जाए तो रंग का चयन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप जन्माष्टमी के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति लेने जा रहे हैं और रंग को लेकर कन्फ्यूज हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण और भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी काली मूर्तियों को घर में रखा जा सकता है। शास्त्र के हिसाब से बाकी किसी भी देवी-देवता की काली मूर्ति को घर के अंदर रखना सही नहीं है। ऐसे में आप जन्माष्टमी के लिए अपनी इच्छानुसार श्री कृष्ण की मूर्ति के रंग का चयन कर सकते हैं।

अगर आप ये सोच रहे हैं कि काली मां की मूर्ति तो काली ही होती है तो ऐसे में क्या किया जाए? बता दें कि पूजा घर या घर में काली मां की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। दरअसल मां काली के स्वभाव को क्रोध से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अगर उनकी मूर्ति को घर में रखा जाए तो गुस्से वाली एनर्जी का संचार पूरे घर में होने लगता है। इस वजह से उनकी मूर्ति को घर में नहीं रखते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)