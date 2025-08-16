janmashtami 2025 vrindavan banke bihari mathura janmabhoomi and dwarkadhish mandir darshan timing history in hindi Janmashtami 2025: वृंदावन के बांके बिहारी में आज रौनक, मथुरा जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर में ये है दर्शन का समय
Janmashtami 2025: आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस दौरान देशभर के लगभग सभी कृष्ण मंदिर की भव्यता देखते बनती है। वहीं मथुरा के जन्मभूमि मंदिर, वृंदावन में बांके बिहारी और द्वारकाधीश मंदिर की अलग ही रौनक देखते बनती है। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 12:27 PM
भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर देश भर के सभी मंदिरों की भव्यता देखते ही बनती है। वहीं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन से लेकर द्वारकाधीश मंदिर की रौनक तो देखते ही बनती है। हर साल जन्माष्टमी पर यहां लाखों की संख्या में लोग आकर भगवान कृष्ण के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। जानेंगे कि आखिर इन मंदिरों का इतिहास क्या है और आज शाम को कितने बजे यहां दर्शन कर सकते हैं?

मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि

मथुरा में स्थित श्री कृष्ण के जन्मस्थान मंदिर में आज तो श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। जन्माष्टमी पर देश भर के लगभग हर कोने से लोग यहां मत्था टेकने पहुंचते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन इस मंदिर की खूबसूरती और दिव्यता देखते बनती है। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने यहां पूजा अर्चना की है। बता दें कि यहां पर भी सुबह की आरती हो चुकी है। अब दर्शन का समय 4 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक होगा। वहीं देर रात यहां पर मुहूर्त अनुसार जन्माष्टमी की पूजा होगी।

वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर

वृंदावन में श्री कृष्ण का दिव्य बांके बिहारी मंदिर है। वृंदावन को श्री कृष्ण की रास स्थली थी। इसकी गिनती श्री कृष्ण के सबसे प्राचीन मंदिरों में होती है। बांके बिहारी को लेकर कई तरह की कथाएं भी प्रचलित हैं। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान की जो मूर्ति है उसे स्थापित नहीं किया गया था बल्कि वह अपने आप प्रकट हुई थी। इस मंदिर में कुछ-कुछ अंतराल पर भगवान को पर्दे में किया जाता है। आज जन्माष्टमी की सुबह की पूजा यहां हो चुकी है। इसके बाद शाम में 5:30 बजे से लेकर 9:30 तक दर्शन कर सकते है। इसके बाद रात में यहां कृष्ण के जन्म के समय आरती होगी।

द्वारका में जन्माष्टमी पर क्यों होता है दीपदान?

श्री कृष्ण के जीवन की कहानी को द्वारका की गलियों में आज भी महसूस कर सकते हैं। यहां पर द्वारकाधीश मंदिर के पास दी समुद्र में दीपदान करने की परपंरा है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर यहां दीपदान किया जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि सालों पहले जन्माष्टमी वाली रात ही समुद्र ने भयानक रूप ले लिया था। माहौल ऐसा हो गया कि लोगों को लगने लगा कि आज की रात शहर के लिए आखिरी भी बन सकती है। कुछ देर बाद ही मंदिर में शंख की ध्वनि सुनाई और इसके बाद बाहर का सारा माहौल शांत हो गया। इसके बाद से हर जन्माष्टमी पर यहां दीपदान किया जाने लगा। इस दीपदान को देखना अपने आप ही खास अनुभव होता है।