जन्माष्टमी पर करें श्री कृष्ण के 108 नामों का जाप, मिलेंगे ये लाभ
Krishna 108 Name: कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर उनके 108 नामों का जाप कर लिया जाए तो जिंदगी से सारे दुख मिट जाएंगे। वहीं माना जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके सारे पाप भी धीरे-धीरे करके नष्ट होने लगते हैं। नीचे जानिए श्री कृष्ण के इन 108 नामों को…
Shri Krishna 108 Name in Hindi: कृष्ण जन्माष्टमी दो दिन बाद है। पूरे देश भर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। जहां एक ओर राधा-कृष्ण मंदिर जगमगा उठते हैं। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन लोग घरों में लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद सजाते हैं और फिर उन्हें झूला झूलाकर भोग लगाते हैं। इस दौरान कुछ कुछ लोग सुंदर झांकियां भी सजाते हैं। मान्यता है कि अगर इस दिन पूरे विधि-विधान से पूजा की जाए तो श्री कृष्ण की कृपा भक्तों पर बनी रहती है।
आपको बता दें कि श्री कृष्ण के कुल 108 नाम हैं। इन नामों का जाप अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन करेंगे तो इससे खूब लाभ मिलते हैं। इन नामों के जाप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही इन नामों के जाप से मन शांत रहता है। शास्त्रों के हिसाब जो व्यक्ति इन नामों का जाप साफ मन से कर लेगा तो उसके सारे दुख खत्म तो होंगे ही साथ ही उसके सारे पाप भी मिट जाएंगे। नीचे देखें श्री कृष्ण के उन 108 नामों की एक झलक...
1. कृष्ण
2. कमलनाथ
3. वासुदेव
4. सनातन
5. वसुदेवात्मज
6. पुण्य
7. लीलामानुष विग्रह
8. श्रीवत्स कौस्तुभधराय
9. यशोदावत्सल
10. हरि
11. चतुर्भुजात्त चक्रासिगदा
12. सङ्खाम्बुजा युदायुजाय
13. देवाकीनन्दन
14. श्रीशाय
15. नन्दगोप प्रियात्मज
16. यमुनावेगा संहार
17. बलभद्र प्रियनुज
18. पूतना जीवित हर
19. शकटासुर भञ्जन
20. नन्दव्रज जनानन्दिन
21. सच्चिदानन्दविग्रह
22. नवनीत विलिप्ताङ्ग
23. नवनीतनटन
24. मुचुकुन्द प्रसादक
25. षोडशस्त्री सहस्रेश
26. त्रिभङ्गी
27. मधुराकृत
28. शुकवागमृताब्दीन्दवे
29. गोविन्द
30. योगीपति
31. वत्सवाटि चराय
32. अनन्त
33. धेनुकासुरभञ्जनाय
34. तृणी-कृत-तृणावर्ताय
35. यमलार्जुन भञ्जन
36. उत्तलोत्तालभेत्रे
37. तमाल श्यामल कृता
38. गोप गोपीश्वर
39. योगी
40. कोटिसूर्य समप्रभा
41. इलापति
42. परंज्योतिष
43. यादवेंद्र
44. यदूद्वहाय
45. वनमालिने
46. पीतवससे
47. पारिजातापहारकाय
48. गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे
49. गोपाल
50. सर्वपालकाय
51. अजाय
52. निरञ्जन
53. कामजनक
54. कञ्जलोचनाय
55. मधुघ्ने
56. मथुरानाथ
57. द्वारकानायक
58. बलि
59. बृन्दावनान्त सञ्चारिणे
60. तुलसीदाम भूषनाय
61. स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे
62. नरनारयणात्मकाय
63. कुब्जा कृष्णाम्बरधराय
64. मायिने
65. परमपुरुष
66. मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय
67. संसारवैरी
68. कंसारिर
69. मुरारी
70. नाराकान्तक
71. अनादि ब्रह्मचारिक
72. कृष्णाव्यसन कर्शक
73. शिशुपालशिरश्छेत्त
74. दुर्यॊधनकुलान्तकृत
75. विदुराक्रूर वरद
76. विश्वरूपप्रदर्शक
77. सत्यवाचॆ
78. सत्य सङ्कल्प
79. सत्यभामारता
80. जयी
81. सुभद्रा पूर्वज
82. विष्णु
83. भीष्ममुक्ति प्रदायक
84. जगद्गुरू
85. जगन्नाथ
86. वॆणुनाद विशारद
87. वृषभासुर विध्वंसि
88. बाणासुर करान्तकृत
89. युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे
90. बर्हिबर्हावतंसक
91. पार्थसारथी
92. अव्यक्त
93. गीतामृत महोदधी
94. कालीयफणिमाणिक्य रञ्जित श्रीपदाम्बुज
95. दामोदर
96. यज्ञभोक्त
97. दानवेन्द्र विनाशक
98. नारायण
99. परब्रह्म
100. पन्नगाशन वाहन
101. जलक्रीडा समासक्त गोपीवस्त्रापहाराक
102. पुण्य श्लॊक
103. तीर्थकरा
104. वेदवेद्या
105. दयानिधि
106. सर्वभूतात्मका
107. सर्वग्रहरुपी
108. परात्पराय
जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त: बता दें कि हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हालांकि इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 17 अगस्त की सुबह होगी, जिसका समापन अगले दिन यानी 18 अगस्त को होना है। जन्माष्मटी की पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इसकी शुरुआत 17 अगस्त को सुबह 12:04 बजे से लेकर 12:47 बजे तक होगी। इस बीच विधि विधान के साथ श्री कृष्ण की पूजा करनी होगी।
