जन्माष्टमी 2025: गलती से भी लड्डू गोपाल को ना पहनाएं इन 4 रंगों के कपड़े

Janmashtami Laddu Gopal Clothes: जन्माष्टमी मनाने के लिए लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं? सबसे पहले ये जान लें कि लड्डू गोपाल को किस रंग के कपड़े पहनाने से हमेशा बचना चाहिए? साथ ही जानिए साल 2025 की जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त…

भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दौरान रोहिणी नक्षत्र भी था। हालांकि इस साल यानी कि साल 2025 की जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के दौरान रोहिणी नक्षत्र नहीं पड़ने वाला है। वहीं बात की जाए जन्माष्टमी पर कई जाने वाली सजावट तो झूले से लेकर झांकी की हर चीज को लोग बड़े प्यार से सजाते हैं। वहीं हर कोई अपने लड्डू गोपाल को उनके जन्मोत्सव पर सबसे प्यारा रूप देना चाहते हैं। वस्त्र के साथ-साथ उनके कई सुंदर आभूषण लिए जाते हैं। बात करें लड्डू गोपाल के वस्त्र की तो कई लोग दिन के हिसाब से उनके कपड़े रोज बदलते हैं। वहीं अगर आप जन्माष्टमी के लिए खरीददारी करने जाने वाले हैं और लड्डू गोपाल के नए वस्त्र लेने हैं तो रंगों का ध्यान जरूर दीजिए।

लड्डू गोपाल के लिए ना ले आएं इस रंग के कपड़े जन्माष्टमी के लिए जब लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए कपड़े लिए जाते हैं तो अमूनन लोग सबसे खूबसूरत वाला पीस घर लाना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान आपको उन रंगों को नहीं चुनना है जो शुभ नहीं होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लड्डू गोपाल को कभी भी गलती से ग्रे, भूरे, लाल और काले रंग के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए।