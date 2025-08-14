janmashtami 2025 laddu gopal sleeping time laddu gopal ko kitni der sulana chahiye जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए?
Laddu Gopal Sleeping Time: जन्माष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में ही सारी चीजें करें। साथ ही कई लोगों को इस बात को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि आखिर लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए। नीचे विस्तार से जानें आखिर जन्माष्टमी वाले दिन क्या और कैसे करना चाहिए?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 11:34 AM
Janmashtami Rules in Hindi: देश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। लोग घरों में झांकियां सजाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। बता दें कि हर साल जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस खास मौके पर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। लोग विधि विधान से पूजा करते हैं। वहीं कुछ लोग पूजा के नियमों और सवालों को लेकर थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं। इनमें से एक सवाल ये है कि आखिर जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना या ढंककर रखना है?

ऐसे करें लड्डू गोपाल की सेवा

ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वैसे तो लड्डू गोपाल को सुलाने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। आमतौर पर उन्हें सुलाने का समय रात में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का होता है। जन्माष्टमी वाले दिन शाम को मुहूर्त के हिसाब से आप लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद वस्त्र और आभूषण पहना दें। इसके बाद उन्हें झूले में बिठा दें। इस दौरान आप लड्डू गोपाल पर पर्दा कर सकते हैं। जन्म के समय जब आप पूजा करेंगे तो इस पर्दे को हटाकर मंत्रों के साथ उन्हें याद करें। झूला झूलाएं। भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हुए अपना व्रत खोल लें।

जन्माष्टमी वाले दिन खरीदे ये चीजें

जन्माष्टमी वाले दिन कुछ चीजों को खरीदना काफी शुभ होता है। अगर आप इस दिन श्री कृष्ण की प्रिय चीजों को घर लाएंगे तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। अगर आप घर में पहली बार जन्माष्टमी मनाने की सोच रहे हैं तो इस दिन लड्डू गोपाल को लेकर आएं। इसी के साथ आप अगर इस दिन मोर पंख घर में लाएंगे तो आपको खूब लाभ मिलेगा। इसी के साथ आप लड्डू गोपाल के वस्त्र और आभूषण भी खरीद सकते हैं। आसन के साथ-साथ झूला भी घर लाना शुभ माना जाता है।

