क्या बाला जी और हनुमान जी एक ही हैं? जानिए इनके बारे में सबकुछ

संक्षेप: पूरे भारत में बालाजी का नाम हर घर में गूंजता है। लेकिन सवाल यह है - क्या बालाजी और हनुमान जी एक ही हैं? उत्तर भारत में तो बालाजी को हनुमान जी का बाल रूप माना जाता है, लेकिन दक्षिण में यह नाम भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ा है। आइए, शास्त्रों और मान्यताओं के आधार पर जानें बालाजी के बारे में सबकुछ।

Fri, 17 Oct 2025 11:50 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
पूरे भारत में बालाजी का नाम हर घर में गूंजता है। लेकिन सवाल यह है - क्या बालाजी और हनुमान जी एक ही हैं? उत्तर भारत में तो बालाजी को हनुमान जी का बाल रूप माना जाता है, लेकिन दक्षिण में यह नाम भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ा है। आइए, शास्त्रों और मान्यताओं के आधार पर जानें बालाजी के बारे में सबकुछ।

उत्तर भारत: बालाजी = बाल हनुमान जी

उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बालाजी हनुमान जी के बाल स्वरूप हैं। 'बाला' का अर्थ बच्चा है, जो मासूमियत, भक्ति और अपार शक्ति का प्रतीक है। रामायण में बाल हनुमान सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश करते हैं। बात अगर उत्तर भारत की करें, तो राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर काफी मशहूर है। यहां भूत-प्रेत, भय और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। भक्तों का मानना है कि मंदिर आने मात्र से पीड़ा दूर हो जाती है। बाला जी की पूजा विशेष तौर पर शनिवार को गुड़-चना प्रसाद और 'ॐ हं हनुमते नमः' जप से करें।

दक्षिण भारत: बालाजी = वेंकटेश्वर स्वामी

दक्षिण भारत में बालाजी भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर के लिए कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, जो विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर है। यहां साल में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि बालाजी धन, स्वास्थ्य और मनोकामना पूरी करते हैं।

दोनों बालाजी: अंतर और समानता

मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी के बाल रूप हैं, जो उत्तर भारत पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा करने बुरी शक्ति की नाश होती है। वहीं तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर हैं, जो दक्षिण भारत और आंध्र में मशहूर हैं। मेहंदीपुर में विशेष दिन शनिवार है, जबकि तिरुपति में गुरुवार। बता दें कि दोनों अलग देवता हैं, लेकिन एक ही नाम से पूजे जाते हैं। हालांकि, दोनों ही बाल रूप में भक्तों की रक्षा करते हैं।

अन्य बालाजी मंदिर

मथुरा बालाजी मंदिर संतान प्राप्ति के लिए मशहूर हैं। दिल्ली बालाजी नौकरी सफलता देते हैं। हरियाणा का बाला जी धाम स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है। बालाजी का नाम हनुमान जी और वेंकटेश्वर दोनों से जुड़ा है। उत्तर में बाला जी की पूजा भक्ति और शक्ति के लिए की जाती है, तो वहीं दक्षिण में धन समृद्धि के लिए बाला जी की पूजा होती है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
