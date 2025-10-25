व्यापार पर लग रही है बार-बार बुरी नजर, तो घर से निकलते समय करें ये उपाय

संक्षेप: कई व्यापारी चलते हुए व्यवसाय के डूबने की शिकायत करते हैं। लेकिन चिंता ना करें, कुछ सरल ज्योतिष उपायों से आप बुरी नजर से बचाव कर सकते हैं। आइए, इन उपायों को जानें।

व्यापार में मेहनत के बावजूद घाटा होना, ग्राहक नहीं आना या अचानक बाधाएं आना, ये सब बुरी नजर के लक्षण हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई आपकी सफलता पर ईर्ष्या करता है, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके बिजनेस को प्रभावित करती है। यह ऊर्जा ना केवल व्यक्ति या घर तक सीमित रहती है, बल्कि दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री पर भी असर डालती है। कई व्यापारी चलते हुए व्यवसाय के डूबने की शिकायत करते हैं। लेकिन चिंता ना करें, कुछ सरल ज्योतिष उपायों से आप बुरी नजर से बचाव कर सकते हैं। घर से निकलते समय अपनाए जाने वाले ये उपाय आपके व्यापार में तरक्की और मुनाफा बढ़ाएंगे। आइए, इन उपायों को जानें।

मुख्य द्वार पर पानी का बर्तन रखें घर के मुख्य दरवाजे पर पानी का बर्तन रखना सबसे आसान और पारंपरिक उपाय है। जब भी कोई परिवार का सदस्य व्यापार स्थल के लिए निकले, तो दरवाजे के बाहर किसी बर्तन में पानी से भरकर रख दें। पानी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। जैसे ही व्यक्ति घर से बाहर निकले, उस पानी को घर से दूर किसी पेड़ के नीचे या खुले स्थान पर फेंक दें।

ज्योतिष के अनुसार, यह उपाय बुरी नजर की नेगेटिविटी को अवशोषित कर लेता है, जिससे व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ता है। इससे घर और बिजनेस दोनों सुरक्षित रहते हैं।

दुकान पर कपूर और लौंग जलाएं व्यापार स्थल पहुंचते ही एक छोटा सा उपाय करें। एक कटोरी में कपूर का टुकड़ा और 9 लौंग रखकर जलाएं। इसका धुआं पूरे दुकान या ऑफिस में फैलने दें। कपूर शुद्धिकरण करता है, जबकि लौंग बुरी नजर को दूर करता है। यह धुआं ना केवल नेगेटिव एनर्जी हटाता है, बल्कि पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाता है। ग्राहक आकर्षित होते हैं और मुनाफा बढ़ता है। शाम को दुकान बंद करते समय भी यह उपाय दोहराएं।

अन्य प्रभावी ज्योतिष उपाय नमक-मिर्च टांगें: दुकान के मुख्य द्वार पर नींबू, नमक और साबुत लाल मिर्च की माला टांगें। सूखने पर बदल दें। यह बुरी नजर सोख लेती है।

हनुमान चालीसा का पाठ: घर से निकलने से पहले और दुकान पर स्पीकर में हनुमान चालीसा चलाएं। हनुमान जी नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं।

काले धागे का ताबीज: व्यापार स्थल पर काले धागे में 7 लौंग बांधकर टांगें। बुरी नजर से बचने के लिए इन उपायों को नियमित अपनाएं। ज्योतिष कहता है, 'नजर उतारने से व्यापार तरक्की करता है।' घर से निकलते समय पानी का बर्तन और दुकान पर कपूर-लौंग का धुआं आपके बिजनेस को सुरक्षित रखेगा।