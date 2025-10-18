Hindustan Hindi News
यम दीपदान के लिए ऐसे तैयार करें दीया, आज सिर्फ 1 घंटा 16 मिनट के लिए है शुभ मुहूर्त

संक्षेप: Yam Deepdan Vidhi: धनतेरस पर यम दीपदान करने की परंपरा है। इस खास दिन पर यमराज के लिए दीपक जलाया जाता है। इस खास चीज के लिए जो दीया तैयार होता है, वो थोड़ा अलग होता है। जानिए यम दीपदान का दीया कैसे तैयार करना है और इसे जलाते वक्त कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? 

Sat, 18 Oct 2025 02:18 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
धनतेरस पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। वहीं इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की भी पूजा होती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी दीया जलाया जाता है, जिसे यम का दीपक कहते हैं। इसका उल्लेख पद्मपुराण और स्कंद पुराण में भी है। मान्यता के हिसाब से अगर धनतेरस में प्रदोष काल के दौरान यम का दीपक जलाया जाता है तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। जानिए आज यम का दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है? इसे कैसे बनाते हैं? साथ ही जानें इस दौरान कौन सा मंत्र पढ़ना शुभ होता है?

ऐसे बनाएं यम का दीपक

यम के दीपक के लिए चौमुखा वाला मिट्टी का दीया लें। कोशिश करें कि ये बड़ा ही हो। इसे कुछ घंटे तक पानी में भीगा दें। इससे दीया लंबे समय तक और सही से जलेगा। सूखाने के बाद दीये में चारों दिशाओं के लिए बत्ती लगाएं। इसके बाद इसमें सरसों का तेल डाल दें। प्रदोष काल में इस दिए का जलाते हुए दक्षिण दिशा की ओर रख दें। ध्यान रखें कि इस दौरान यम दीपदान का मंत्र जरूर पढ़ें।

यम दीपदान का शुभ मुहूर्त

आज यानी 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस मनाया जा रहा है। यम दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त शाम को है। इसे आज शाम 5:48 बजे से 7:04 बजे तक जला सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में ही यम दीपदान करना शुभ होगा। इस दीपदान से जिंदगी में आने वाली कई तरह की बाधाएं भी खत्म हो जाती है। साथ ही यम दीपदान वाले घर के सभी सदस्यों की आयु, सेहत, सुख और समृद्धि में बढ़ोत्तरी होती है। बता दें कि यम दीपदान का शुभ मुहूर्त सिर्फ 1 घंटा 16 मिनट के लिए रहेगा।

यम दीपदान का मंत्र

मृत्युनाऽ पाशहस्तेन कालेन भार्या सह।

त्रयोदशीं दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति॥

