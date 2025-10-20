Dhan Laxmi Potli: ऐसे तैयार करें धन-लक्ष्मी पोटली, आज सिर्फ 1 घंटा 11 मिनट के लिए है शुभ मुहूर्त

संक्षेप: Dhan Laxmi Potli in Diwali: दीवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान गणेश और कुबेर देवता की भी आराधना की जाती है। इस दौरान पूजा में कई चीजों को शामिल करने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है धन लक्ष्मी पोटली। जानें इसे बनाने का आसान तरीका…

Dhan Laxmi Potli Making Method: दीवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करने की परंपरा है। हर कोई अपने-अपने तरीके से मां को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। कोई मुख्य द्वार को सुंदरता से सजाता है तो वहीं कुछ लोग घर को रोशनी से सजाते हैं। वहीं कुछ लोग पूजा के तरीके को विशेष रूप से पूरा करते हैं। दीवाली के लिए वैसे तो कई उपाय हैं जिनमें से एक है धन लक्ष्मी पोटली का बनाना। लक्ष्मी पूजा के लिए धन लक्ष्मी पोटली बनाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पोटली को पूजा में शामिल करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर धन लक्ष्मी पोटली कैसे बनती है?

धन लक्ष्मी पोटली बनाने का सामान धन लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा लेना होगा। फेब्रिक आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इस कपड़े में पीली कौड़ियां और गोमती चक्र डाल दें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी पीली सरसों, अक्षत, कुमकुम, कमल गट्टा, इलायची, सिक्का, धनिया, साबुत खड़ी हल्दी, सुपाड़ी और लौंग डाल दें। इसे लाल कपड़े में लेकर कलावे की मदद से बांध दें। इसका आकार एक पोटली की तरह ही रखिए। दीवाली पूजा के समय इसे मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें।

साथ में रखें श्रीयंत्र लक्ष्मी पूजा के दौरान पूजा स्थल पर श्रीयंत्र को रखने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। श्रीयंत्र की पूजा करने से दीवाली की पूजा पूरी मानी जाती है। पूजा में श्रीयंत्र को जरूर शामिल करना चाहिए। धन लक्ष्मी पोटली के साथ श्रीयंत्र को मां लक्ष्मी के पास ही रखें। दीवाली की पूजा में इन्हें शामिल करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही इससे नकारात्मक सोच और बुरी ऊर्जा दूर चली जाती है।